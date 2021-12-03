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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Алавес
Гранада - Алавес: обзор матча 03 декабря 2021
Гранада
03.12.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 16 тур
2 : 1
Завершен
Алавес
14'
А. Пуэртас
86'
С. Ариас
81'
Л. Абрам (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Алавес
86'
Желтая карточка
Х. Лопес
ГОЛ! 2:1!
С. Ариас
86'
81'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Л. Абрам
Замена
С. Ариас
️️️️
А. Пуэртас
80'
Замена
Мончу
️️️️
Л. Милья
80'
Желтая карточка
Я. Брайс
79'
78'
Замена
М. Силла
️️️️
П. Понс
71'
Замена
Ф. Пельистри
️️️️
Э. Мендес
71'
Замена
Т. Пина
️️️️
М. Лум
Замена
А. Соро
️️️️
Х. Молина
71'
Замена
Я. Брайс
️️️️
С. Эскудеро
61'
57'
Замена
М. Гарсия
️️️️
Т. Мойя
45'
+1
Желтая карточка
В. Лагвардия
Желтая карточка
Л. Абрам
40'
ГОЛ! 1:0!
А. Пуэртас
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Алавес
1
Фернандо Пачеко
ВР
16
Хави Лопес
ЛЗ
5
Виктор Лагвардия
ЦЗ
24
Флориан Лежен
ЦЗ
20
Мартин Агиррегабирия
ПЗ
11
Луис Риоха
ЛВ
8
Пере Понс
ОП
21
Мамаду Лум
ОП
20
Тони Мойя
ЦП
7
Эдгар Мендес
ПП
13
Хоселу
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
15
Брайан Сарагоса
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Алавес
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
17
Томас Пина
ЦП
23
Иван Мартин
АП
5
Ману Гарсия
АП
28
Факундо Пельистри
ПВ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
14
Мамаду Силла
ЦФ
3-3-1-1-2
81
Максимиану
21
Нева
96
Абрам
16
Торренте
18
Эскудеро
25
Гоналон
17
Куини
6
Милья
7
Пуэртас
19
Молина
97
Суарес
4-2-2-1-1
1
Пачеко
20
Агиррегабирия
5
Лагвардия
24
Лежен
16
Лопес
8
Понс
21
Лум
7
Мендес
20
Мойя
11
Риоха
13
Хоселу
7
Пуэртас
4
Ариас
4
Ариас
7
Пуэртас
6
Милья
6
Мончу
6
Мончу
6
Милья
18
Эскудеро
88
Брайс
88
Брайс
18
Эскудеро
19
Молина
29
Соро
29
Соро
19
Молина
21
Лум
17
Пина
17
Пина
21
Лум
20
Мойя
5
Гарсия
5
Гарсия
20
Мойя
7
Мендес
28
Пельистри
28
Пельистри
7
Мендес
8
Понс
14
Силла
14
Силла
8
Понс
Остались в запасе
Гранада
Алавес
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
15
Брайан Сарагоса
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
22
Серхио Барсия
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
15
Брайан Сарагоса
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Остались в запасе
23
Иван Мартин
АП
1
Антонио Сивера
ВР
5
Тачи
ЦЗ
16
Сауль Гарсия
ЦЗ
5
Абдель Абкар
ЦЗ
3
Мэтт Миазга
ЦЗ
11
Джон Гуидетти
ЦФ
24
Мигель де ла Фуэнте
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Хавьер Кальеха
Статистика матча Гранада - Алавес
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Алавес
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 13 тур
Алавес
3 : 1
21.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Барселона
6 : 1
31.10.2026
Алавес
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Сельта
2 : 1
18.10.2026
Алавес
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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