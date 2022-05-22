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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Эспаньол
Гранада - Эспаньол: обзор матча 22 мая 2022
Гранада
22.05.2022, воскресенье, 21:00
Испания. Примера, 38 тур
0 : 0
Завершен
Эспаньол
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Эспаньол
88'
Замена
Д. Вила
️️️️
Т. Вилена
88'
Замена
Ф. Калеро
️️️️
Д. Лопес
Желтая карточка
С. Эскудеро
87'
Замена
М. Гоналон
️️️️
Я. Брайс
85'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Кольядо
85'
Замена
К. Бакка
️️️️
Н. Петрович
85'
73'
Замена
В. Лей
️️️️
А. Эмбарба
73'
Замена
О. Мелендо
️️️️
Н. Меламед
Пенальти не реализован!
Х. Молина
72'
Замена
М. Узуни
️️️️
Л. Суарес
61'
Замена
Я. Брайс
️️️️
Л. Милья
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
18
Негош Петрович
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
21
Серхи Гомес
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
22
Алейш Видаль
ПЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Янхель Эррера
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
52
Тонни Вилена
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
Главный тренер
Висенте Морено
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Эспаньол
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
14
Мигелон
ПЗ
7
Ву Лей
ЛВ
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
4-2-2-2
81
Максимиану
18
Эскудеро
17
Куини
22
Дуарте
16
Диас
18
Петрович
6
Милья
10
Кольядо
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Молина
3-1-3-3
13
Лопес
22
Видаль
6
Кабрера
21
Гомес
5
Лопес
21
Эррера
10
Дардер
52
Вилена
23
Эмбарба
10
Меламед
7
Пуадо
10
Кольядо
5
Санчес
5
Санчес
10
Кольядо
Брайс
25
Гоналон
25
Гоналон
Брайс
6
Милья
88
Брайс
88
Брайс
6
Милья
97
Суарес
10
Узуни
10
Узуни
97
Суарес
18
Петрович
70
Бакка
70
Бакка
18
Петрович
52
Вилена
12
Вила
12
Вила
52
Вилена
5
Лопес
12
Калеро
12
Калеро
5
Лопес
23
Эмбарба
7
Лей
7
Лей
23
Эмбарба
10
Меламед
21
Мелендо
21
Мелендо
10
Меламед
Остались в запасе
Гранада
Эспаньол
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Висенте Морено
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
Остались в запасе
13
Ойер
ВР
1
Жоан Гарсия
ВР
14
Мигелон
ПЗ
8
Фран Мерида
ЦП
80
Лорен Морон
ЦФ
11
Ландри Димата
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Висенте Морено
Статистика матча Гранада - Эспаньол
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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