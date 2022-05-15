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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Гранада
Бетис - Гранада: обзор матча 15 мая 2022
Бетис
15.05.2022, воскресенье, 20:30
Испания. Примера, 37 тур
2 : 0
Завершен
Гранада
14'
Хуанми
89'
Хуанми
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бетис - Гранада
90'
Желтая карточка
Л. Суарес
Замена
В. Жозе
️️️️
Б. Иглесиас
90'
Замена
Х. Миранда
️️️️
Хуанми
90'
ГОЛ! 2:0!
Хуанми
89'
88'
Замена
А. Соро
️️️️
С. Ариас
Замена
А. Гуардадо
️️️️
В. Карвалью
84'
78'
Замена
М. Аресо
️️️️
Х. Молина
78'
Замена
Я. Брайс
️️️️
М. Гоналон
78'
Замена
Х. Санчес
️️️️
А. Пуэртас
Замена
Хоакин
️️️️
Н. Фекир
73'
70'
Замена
Н. Петрович
️️️️
Л. Милья
ГОЛ! 1:0!
Хуанми
Пас отдал
С. Каналес
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
11
Алекс Морено
ЛЗ
2
Герман Пеццелла
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
10
Вильям Карвалью
ОП
2
Гидо Родригес
ЦП
20
Серхио Каналес
АП
10
Набиль Фекир
АП
7
Хуанми
ЦФ
7
Борха Иглесиас
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
17
Куини
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Бетис
1
Жоэль
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
23
Kike Hermoso
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
16
Диего Лайнес
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
17
Хоакин
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
88
Ян Брайс
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
4-1-1-2-2
1
Силва
11
Алекс Морено
2
Пеццелла
6
Гонсалес
2
Бельерин
10
Карвалью
2
Родригес
10
Фекир
20
Каналес
7
Иглесиас
7
Хуанми
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
4
Ариас
22
Дуарте
16
Диас
25
Гоналон
6
Милья
7
Пуэртас
10
Кольядо
97
Суарес
19
Молина
7
Хуанми
33
Миранда
33
Миранда
7
Хуанми
10
Карвалью
18
Гуардадо
18
Гуардадо
10
Карвалью
10
Фекир
17
Хоакин
17
Хоакин
10
Фекир
7
Иглесиас
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
7
Иглесиас
7
Пуэртас
5
Санчес
5
Санчес
7
Пуэртас
25
Гоналон
88
Брайс
88
Брайс
25
Гоналон
6
Милья
18
Петрович
18
Петрович
6
Милья
4
Ариас
29
Соро
29
Соро
4
Ариас
19
Молина
19
Аресо
19
Аресо
19
Молина
Остались в запасе
Бетис
Гранада
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
23
Kike Hermoso
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
16
Диего Лайнес
ПВ
1
Жоэль
ВР
23
Kike Hermoso
ЦЗ
20
Юссуф Сабали
ПЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
10
Родри
АП
37
Кристиан Тельо
ЛВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
3
Мигель Анхель Брау
ЛЗ
22
Серхио Барсия
ЦЗ
8
Исма Руис
ЦП
10
Мюрто Узуни
ЛВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Бетис - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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