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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Кадис - Гранада
Кадис - Гранада: обзор матча 13 декабря 2021
Кадис
13.12.2021, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 17 тур
1 : 1
Завершен
Гранада
32'
С. Арсамендия
88'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кадис - Гранада
Желтая карточка
М. Мауро
90'
+4
Вторая желтая
С. Санчес
90'
+3
Желтая карточка
Кала
90'
+1
88'
ГОЛ! 1:1!
Х. Молина
Пас отдал
А. Монторо
Замена
М. Осмайич
️️️️
Э. Лосано
84'
78'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
Замена
Р. Собрино
️️️️
И. Альехо
77'
63'
Замена
С. Ариас
️️️️
Куини
63'
Замена
К. Бакка
️️️️
А. Соро
Желтая карточка
С. Санчес
61'
46'
Замена
А. Монторо
️️️️
М. Гоналон
Замена
С. Санчес
️️️️
С. Арсамендия
46'
Замена
М. Мауро
️️️️
Фали
46'
Желтая карточка
Э. Лосано
37'
37'
Желтая карточка
Х. Санчес
ГОЛ! 1:0!
С. Арсамендия
Пас отдал
Фали
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
8
Алекс
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
16
Йенс Йонссон
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
29
Альберто Соро
ЛВ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Луис Милья
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
4
Сантьяго Ариас
ПЗ
19
Анхель Монторо
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
3-3-1-2-1
23
Ледесма
18
Эспино
3
Фали
16
Кала
15
Арсамендия
6
Аларкон
29
Акапо
16
Йонссон
8
Алекс
14
Альехо
11
Лосано
4-1-1-2-2
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
16
Торренте
21
Нева
25
Гоналон
6
Милья
7
Пуэртас
29
Соро
97
Суарес
19
Молина
3
Фали
18
Мауро
18
Мауро
3
Фали
11
Лосано
18
Осмайич
18
Осмайич
11
Лосано
15
Арсамендия
25
Санчес
25
Санчес
15
Арсамендия
14
Альехо
19
Собрино
19
Собрино
14
Альехо
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
17
Куини
4
Ариас
4
Ариас
17
Куини
25
Гоналон
19
Монторо
19
Монторо
25
Гоналон
29
Соро
70
Бакка
70
Бакка
29
Соро
Остались в запасе
Кадис
Гранада
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
21
Альваро Негредо
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
96
Луис Абрам
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Мончу
ЦП
Главный тренер
Альваро Сервера
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Кадис - Гранада
4
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
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