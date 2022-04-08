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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Севилья - Гранада
Севилья - Гранада: обзор матча 08 апреля 2022
Севилья
08.04.2022, пятница, 22:00
Испания. Примера, 31 тур
4 : 2
Завершен
Гранада
32'
Д. Карлос
66'
Л. Окампос
90+3'
Р. Мир
90+10'
А. Гомес
23'
Д. Мачис
88'
В. Диас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Севилья - Гранада
ГОЛ! 4:2!
А. Гомес
90'
+10
ГОЛ! 3:2!
Р. Мир
Пас отдал
И. Ракитич
90'
+3
88'
ГОЛ! 2:2!
В. Диас
Пас отдал
Л. Милья
Замена
О. Торрес
️️️️
Х. Корона
83'
83'
Замена
Х. Молина
️️️️
С. Эскудеро
83'
Замена
А. Соро
️️️️
Я. Брайс
Замена
Н. Гудель
️️️️
Д. Карлос
79'
Желтая карточка
Р. Мир
78'
76'
Желтая карточка
Л. Суарес
72'
Замена
М. Аресо
️️️️
Д. Мачис
72'
Замена
Куини
️️️️
Д. Дуарте
Замена
А. Гомес
️️️️
А. Марсьяль
69'
Замена
Р. Мир
️️️️
Л. Окампос
69'
ГОЛ! 2:1!
Л. Окампос
Пас отдал
Х. Корона
66'
Желтая карточка
Х. Хордан
57'
Замена
Э. Ламела
️️️️
Ю. Эн-Несири
46'
42'
Желтая карточка
Я. Брайс
ГОЛ! 1:1!
Д. Карлос
Пас отдал
Х. Навас
32'
23'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мачис
Пас отдал
Л. Суарес
16'
Замена
Х. Санчес
️️️️
Р. Торренте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Севилья
37
Яссин Буну
ВР
6
Людвиг Аугустинссон
ЛЗ
23
Жюль Кунде
ЦЗ
34
Диего Карлос
ЦЗ
16
Хесус Навас
ПЗ
7
Лукас Окампос
ЛВ
19
Хоан Хордан
ЦП
11
Иван Ракитич
ЦП
17
Хесус Корона
ПВ
21
Юссеф Эн-Несири
ЦФ
9
Антони Марсьяль
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Мюрто Узуни
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Севилья
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
8
Оливер Торрес
ЦП
8
Неманья Гудель
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
17
Рафаэль Мир
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
5
Херман Санчес
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
19
Матиас Аресо
ЦФ
4-2-2-2
37
Буну
6
Аугустинссон
23
Кунде
34
Карлос
16
Навас
19
Хордан
11
Ракитич
7
Окампос
17
Корона
9
Марсьяль
21
Эн-Несири
4-3-2-1
81
Максимиану
16
Диас
22
Дуарте
16
Торренте
18
Эскудеро
6
Милья
88
Брайс
18
Петрович
10
Узуни
11
Мачис
97
Суарес
17
Корона
8
Торрес
8
Торрес
17
Корона
34
Карлос
8
Гудель
8
Гудель
34
Карлос
21
Эн-Несири
9
Ламела
9
Ламела
21
Эн-Несири
7
Окампос
17
Мир
17
Мир
7
Окампос
9
Марсьяль
10
Гомес
10
Гомес
9
Марсьяль
16
Торренте
5
Санчес
5
Санчес
16
Торренте
22
Дуарте
17
Куини
17
Куини
22
Дуарте
88
Брайс
29
Соро
29
Соро
88
Брайс
18
Эскудеро
19
Молина
19
Молина
18
Эскудеро
11
Мачис
19
Аресо
19
Аресо
11
Мачис
Остались в запасе
Севилья
Гранада
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
10
Алекс Кольядо
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Хави Диас
ВР
13
Марко Дмитрович
ВР
4
Кике Салас
ЦЗ
22
Хосе Анхель Кармона
ПЗ
24
Хуанлу Санчес
ЦП
19
Начо Кинтана
АП
16
Мунир Эль-Хаддади
ЦФ
Остались в запасе
10
Алекс Кольядо
ПВ
13
Аарон Эскандель
ВР
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Хулен Лопетеги
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Севилья - Гранада
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Севилья
Испания. Примера, 14 тур
Реал Сосьедад
- : -
29.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Севилья
0 : 0
06.11.2026
Алавес
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Реал
4 : 1
18.10.2026
Севилья
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
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