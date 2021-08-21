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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Валенсия
Гранада - Валенсия: обзор матча 21 августа 2021
Гранада
21.08.2021, суббота, 20:30
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Валенсия
16'
Л. Суарес
88'
К. Солер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гранада - Валенсия
90'
+5
Замена
М. Дьякаби
️️️️
Д. Черышев
90'
+2
Замена
Джейсон
️️️️
К. Солер
88'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Солер
81'
Желтая карточка
Т. Корреа
79'
Замена
М. Вальехо
️️️️
Г. Гедеш
Замена
Д. Мачис
️️️️
Л. Суарес
72'
Замена
Х. Молина
️️️️
К. Бакка
67'
65'
Желтая карточка
О. Альдрете
Желтая карточка
Х. Санчес
49'
Замена
Л. Милья
️️️️
Мончу
46'
Замена
А. Пуэртас
️️️️
Л. Абрам
46'
Желтая карточка
Д. Дуарте
45'
+3
Желтая карточка
Мончу
45'
ГОЛ! 1:0!
Л. Суарес
Пас отдал
К. Бакка
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
96
Луис Абрам
ЦЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
19
Анхель Монторо
ЦП
6
Мончу
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Валенсия
25
Георгий Мамардашвили
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
15
Омар Альдрете
ЦЗ
3
Габриэль Паулиста
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
90
Денис Черышев
ЛВ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
18
Карлос Солер
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
6
Луис Милья
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Валенсия
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
34
Хоседа
ПЗ
21
Ману Вальехо
ЛВ
88
Коба Куандреди
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
3-3-2-2
13
Эскандель
96
Абрам
5
Санчес
22
Дуарте
21
Нева
25
Гоналон
20
Фулкье
19
Монторо
6
Мончу
70
Бакка
97
Суарес
4-1-2-2-1
25
Мамардашвили
14
Корреа
15
Альдрете
3
Паулиста
14
Гайя
10
Рачич
10
Васс
18
Солер
90
Черышев
11
Гедеш
9
Гомес
6
Мончу
6
Милья
6
Милья
6
Мончу
97
Суарес
11
Мачис
11
Мачис
97
Суарес
96
Абрам
7
Пуэртас
7
Пуэртас
96
Абрам
70
Бакка
19
Молина
19
Молина
70
Бакка
11
Гедеш
21
Вальехо
21
Вальехо
11
Гедеш
90
Черышев
4
Дьякаби
4
Дьякаби
90
Черышев
18
Солер
23
Джейсон
23
Джейсон
18
Солер
Остались в запасе
Гранада
Валенсия
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Главный тренер
Диего Мартинес
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
34
Хоседа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Пепе Бордалас
Остались в запасе
81
Луиш Максимиану
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
Остались в запасе
24
Яспер Силлессен
ВР
21
Хесус Васкес
ЛЗ
34
Хоседа
ПЗ
88
Коба Куандреди
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Главный тренер
Пепе Бордалас
Статистика матча Гранада - Валенсия
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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