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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Гранада - Райо Вальекано
Гранада - Райо Вальекано: обзор матча 03 апреля 2022
Гранада
03.04.2022, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 30 тур
2 : 2
Завершен
Райо Вальекано
67'
Х. Молина
90+3'
Л. Милья (П)
6'
А. Катена
17'
С. Гвардиола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гранада - Райо Вальекано
90'
+5
Желтая карточка
М. Эрнандес
90'
+3
Желтая карточка
А. Катена
ГОЛ с пенальти! 2:2!
Л. Милья
90'
+3
Желтая карточка
М. Аресо
88'
Замена
А. Соро
️️️️
С. Эскудеро
88'
86'
Замена
Н. Мараш
️️️️
И. Палазон
86'
Замена
М. Эрнандес
️️️️
О. Валентин
Замена
М. Аресо
️️️️
Л. Суарес
78'
73'
Замена
М. Силла
️️️️
С. Гвардиола
73'
Замена
П. Сисс
️️️️
А. Гарсия
ГОЛ! 1:2!
Х. Молина
Пас отдал
Х. Санчес
67'
61'
Замена
У. Лопес
️️️️
Р. Нтека
Замена
М. Узуни
️️️️
Куини
61'
57'
Желтая карточка
С. Гвардиола
51'
Вторая желтая
С. Комесанья
49'
Желтая карточка
С. Комесанья
Замена
Я. Брайс
️️️️
Н. Петрович
46'
Замена
Д. Мачис
️️️️
А. Кольядо
46'
Желтая карточка
А. Кольядо
45'
+3
Желтая карточка
Л. Милья
23'
17'
ГОЛ! 0:2!
С. Гвардиола
Пас отдал
А. Гарсия
Желтая карточка
Н. Петрович
8'
6'
ГОЛ! 0:1!
А. Катена
Пас отдал
И. Палазон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
18
Негош Петрович
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
7
Антонио Пуэртас
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
97
Луис Суарес
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
23
Оскар Валентин
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
7
Иси Палазон
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Гранада
31
Шейх Сарр
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
10
Мюрто Узуни
ЛВ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
8
Исма Руис
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
19
Матиас Аресо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
15
Никола Мараш
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
14
Мамаду Силла
ЦФ
4-2-2-2
81
Максимиану
18
Эскудеро
5
Санчес
22
Дуарте
17
Куини
6
Милья
18
Петрович
10
Кольядо
7
Пуэртас
97
Суарес
19
Молина
4-2-3-1
1
Димитриевски
20
Баллиу
4
Суарес
24
Катена
11
Гарсия
23
Валентин
14
Комесанья
7
Палазон
11
Нтека
18
Гарсия
14
Гвардиола
18
Петрович
88
Брайс
88
Брайс
18
Петрович
17
Куини
10
Узуни
10
Узуни
17
Куини
10
Кольядо
11
Мачис
11
Мачис
10
Кольядо
18
Эскудеро
29
Соро
29
Соро
18
Эскудеро
97
Суарес
19
Аресо
19
Аресо
97
Суарес
7
Палазон
15
Мараш
15
Мараш
7
Палазон
23
Валентин
2
Эрнандес
2
Эрнандес
23
Валентин
18
Гарсия
6
Сисс
6
Сисс
18
Гарсия
11
Нтека
8
Лопес
8
Лопес
11
Нтека
14
Гвардиола
14
Силла
14
Силла
14
Гвардиола
Остались в запасе
Гранада
Райо Вальекано
31
Шейх Сарр
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
Остались в запасе
31
Шейх Сарр
ВР
16
Рауль Торренте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
8
Исма Руис
ЦП
70
Карлос Бакка
ЦФ
Остались в запасе
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
12
Бебе
ЛВ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Гранада - Райо Вальекано
4
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Информация о матче
Стадион:
Лос Карменес
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