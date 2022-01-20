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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Хетафе - Гранада
Хетафе - Гранада: обзор матча 20 января 2022
Хетафе
20.01.2022, четверг, 21:00
Испания. Примера, 21 тур
4 : 2
Завершен
Гранада
10'
С. Рамирес
48'
Э. Унал
63'
Н. Максимович
87'
Б. Майорал
13'
Л. Суарес
78'
Л. Суарес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Хетафе - Гранада
Замена
О. Родригес
️️️️
Н. Максимович
89'
Замена
Флорентину
️️️️
К. Аленья
89'
ГОЛ! 4:2!
Б. Майорал
Пас отдал
М. Оливера
87'
Желтая карточка
М. Арамбарри
86'
Замена
Б. Майорал
️️️️
Э. Унал
84'
84'
Замена
К. Бакка
️️️️
А. Пуэртас
78'
ГОЛ! 3:2!
Л. Суарес
Замена
Х. Мата
️️️️
С. Рамирес
74'
Желтая карточка
С. Рамирес
72'
71'
Желтая карточка
Х. Молина
71'
Замена
С. Эскудеро
️️️️
К. Нева
71'
Замена
А. Кольядо
️️️️
Д. Мачис
67'
Желтая карточка
Л. Милья
ГОЛ! 3:1!
Н. Максимович
63'
59'
Замена
А. Монторо
️️️️
И. Руис
54'
Желтая карточка
А. Пуэртас
ГОЛ! 2:1!
Э. Унал
Пас отдал
Н. Максимович
48'
46'
Замена
Д. Дуарте
️️️️
Р. Торренте
32'
Желтая карточка
Р. Торренте
Желтая карточка
Э. Унал
29'
13'
ГОЛ! 1:1!
Л. Суарес
Пас отдал
Х. Молина
ГОЛ! 1:0!
С. Рамирес
Пас отдал
М. Арамбарри
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хетафе
13
Давид Сорья
ВР
17
Матиас Оливера
ЛЗ
2
Даконам Джене
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
4
Хорхе Куэнка
ЦЗ
22
Дамиан Суарес
ПЗ
10
Карлес Аленья
ЦП
88
Неманья Максимович
ЦП
8
Мауро Арамбарри
ЦП
20
Энес Унал
ЦФ
19
Сандро Рамирес
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Гранада
81
Луиш Максимиану
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
5
Херман Санчес
ЦЗ
16
Рауль Торренте
ЦЗ
17
Куини
ПЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
6
Луис Милья
ЦП
8
Исма Руис
ЦП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
97
Луис Суарес
ЦФ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Хетафе
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Флорентину
ОП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
14
Оскар Родригес
АП
9
Дарио Поведа
ЦФ
17
Хайме Мата
ЦФ
9
Борха Майорал
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Серхио Эскудеро
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Анхель Монторо
ЦП
10
Алекс Кольядо
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
17
Адриан Буцке
ЦФ
3-2-3-2
13
Сорья
2
Джене
23
Митрович
4
Куэнка
17
Оливера
22
Суарес
10
Аленья
88
Максимович
8
Арамбарри
19
Рамирес
20
Унал
4-2-2-2
81
Максимиану
17
Куини
5
Санчес
16
Торренте
21
Нева
6
Милья
8
Руис
7
Пуэртас
11
Мачис
19
Молина
97
Суарес
10
Аленья
12
Флорентину
12
Флорентину
10
Аленья
88
Максимович
14
Родригес
14
Родригес
88
Максимович
19
Рамирес
17
Мата
17
Мата
19
Рамирес
20
Унал
9
Майорал
9
Майорал
20
Унал
11
Мачис
10
Кольядо
10
Кольядо
11
Мачис
21
Нева
18
Эскудеро
18
Эскудеро
21
Нева
16
Торренте
22
Дуарте
22
Дуарте
16
Торренте
8
Руис
19
Монторо
19
Монторо
8
Руис
7
Пуэртас
70
Бакка
70
Бакка
7
Пуэртас
Остались в запасе
Хетафе
Гранада
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
13
Диего Конде
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
33
Хонатан Сильва
ЦЗ
2
Хуан Иглесиас
ПЗ
12
Аллан Ньом
ПЗ
21
Якуб Янкто
ЛП
12
Гонсало Вильяр
ЦП
9
Дарио Поведа
ЦФ
Остались в запасе
13
Аарон Эскандель
ВР
16
Виктор Диас
ПЗ
25
Максим Гоналон
ОП
6
Мончу
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
29
Альберто Соро
ПВ
17
Адриан Буцке
ЦФ
Главный тренер
Мигель «Мичел» Гонсалес
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Хетафе - Гранада
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Хетафе
Лига конференций, 4 тур
Иберия 1999
- : -
26.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Хетафе
0 : 3
22.11.2026
Атлетико
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Испания. Примера, 11 тур
Хетафе
3 : 1
01.11.2026
Севилья
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Колисео Алфонсо Перес
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