Мариано Андухар - статистика
#21 | Вратарь
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Андухар
|Команда
|Эстудиантес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|194
|Вес
|87
|Имя
|Мариано
|Фамилия
|Андухар
|Команда
|Эстудиантес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Буэнос-Айрес
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|30 июля 1983 (39 лет)
|Рост
|194
|Вес
|87
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Наполи
|15
|-24
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|31.05.2015
|1' -95'
|Наполи (Неаполь)
|2:4
|Лацио (Рим)
|23.05.2015
|1' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|18.05.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:2
|Чезена (Чезена)
|10.05.2015
|1' -90'
|Парма (Парма)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|03.05.2015
|1' -92'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Милан (Милан)
|30.04.2015
|1' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|4:2
|Наполи (Неаполь)
|26.04.2015
|1' -93'
|Наполи (Неаполь)
|4:2
|Сампдория (Генуя)
|19.04.2015
|1' -90'
|Кальяри (Кальяри)
|0:3
|Наполи (Неаполь)
|12.04.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Фиорентина (Флоренция)
|04.04.2015
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|22.03.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|1:1
|Аталанта (Бергамо)
|15.03.2015
|1' -90'
|Верона (Верона)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|08.03.2015
|1' -93'
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Интер (Милан)
|01.03.2015
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|23.02.2015
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|14.02.2015
|Был в запасе
|Палермо (Палермо)
|3:1
|Наполи (Неаполь)
|08.02.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:1
|Удинезе (Удине)
|01.02.2015
|Был в запасе
|Кьево (Верона)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|26.01.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Дженоа (Генуя)
|18.01.2015
|Был в запасе
|Лацио (Рим)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|11.01.2015
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|1:3
|Ювентус (Турин)
|06.01.2015
|Был в запасе
|Чезена (Чезена)
|1:4
|Наполи (Неаполь)
|18.12.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Парма (Парма)
|14.12.2014
|Был в запасе
|Милан (Милан)
|2:0
|Наполи (Неаполь)
|07.12.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:2
|Эмполи (Эмполи)
|01.12.2014
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|23.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Кальяри (Кальяри)
|09.11.2014
|Был в запасе
|Фиорентина (Флоренция)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|01.11.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Рома (Рим)
|29.10.2014
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Наполи (Неаполь)
|26.10.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|6:2
|Верона (Верона)
|19.10.2014
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|2:2
|Наполи (Неаполь)
|05.10.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:1
|Торино (Турин)
|28.09.2014
|Был в запасе
|Сассуоло (Сассуоло)
|0:1
|Наполи (Неаполь)
|24.09.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|3:3
|Палермо (Палермо)
|21.09.2014
|Был в запасе
|Удинезе (Удине)
|1:0
|Наполи (Неаполь)
|14.09.2014
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|0:1
|Кьево (Верона)
|31.08.2014
|Был в запасе
|Дженоа (Генуя)
|1:2
|Наполи (Неаполь)