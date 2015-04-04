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    Мариано Андухар - статистика

    #21 | Вратарь
    Имя Мариано
    Фамилия Андухар
    Команда Эстудиантес
    Состав Основной
    Родной город Буэнос-Айрес
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 30 июля 1983 (39 лет)
    Рост 194
    Вес 87
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Наполи 15 -24 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    31.05.2015 1' -95' Наполи (Неаполь) 2:4 Лацио (Рим)
    23.05.2015 1' -90' Ювентус (Турин) 3:1 Наполи (Неаполь)
    18.05.2015 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:2 Чезена (Чезена)
    10.05.2015 1' -90' Парма (Парма) 2:2 Наполи (Неаполь)
    03.05.2015 1' -92' Наполи (Неаполь) 3:0 Милан (Милан)
    30.04.2015 1' -90' Эмполи (Эмполи) 4:2 Наполи (Неаполь)
    26.04.2015 1' -93' Наполи (Неаполь) 4:2 Сампдория (Генуя)
    19.04.2015 1' -90' Кальяри (Кальяри) 0:3 Наполи (Неаполь)
    12.04.2015 1' -90' Наполи (Неаполь) 3:0 Фиорентина (Флоренция)
    04.04.2015 1' -90' Рома (Рим) 1:0 Наполи (Неаполь)
    22.03.2015 1' -90' Наполи (Неаполь) 1:1 Аталанта (Бергамо)
    15.03.2015 1' -90' Верона (Верона) 2:0 Наполи (Неаполь)
    08.03.2015 1' -93' Наполи (Неаполь) 2:2 Интер (Милан)
    01.03.2015 1' -90' Торино (Турин) 1:0 Наполи (Неаполь)
    23.02.2015 1' -90' Наполи (Неаполь) 2:0 Сассуоло (Сассуоло)
    14.02.2015 Был в запасе Палермо (Палермо) 3:1 Наполи (Неаполь)
    08.02.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:1 Удинезе (Удине)
    01.02.2015 Был в запасе Кьево (Верона) 1:2 Наполи (Неаполь)
    26.01.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Дженоа (Генуя)
    18.01.2015 Был в запасе Лацио (Рим) 0:1 Наполи (Неаполь)
    11.01.2015 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:3 Ювентус (Турин)
    06.01.2015 Был в запасе Чезена (Чезена) 1:4 Наполи (Неаполь)
    18.12.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Парма (Парма)
    14.12.2014 Был в запасе Милан (Милан) 2:0 Наполи (Неаполь)
    07.12.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:2 Эмполи (Эмполи)
    01.12.2014 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Наполи (Неаполь)
    23.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Кальяри (Кальяри)
    09.11.2014 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 0:1 Наполи (Неаполь)
    01.11.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:0 Рома (Рим)
    29.10.2014 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:1 Наполи (Неаполь)
    26.10.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 6:2 Верона (Верона)
    19.10.2014 Был в запасе Интер (Милан) 2:2 Наполи (Неаполь)
    05.10.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 2:1 Торино (Турин)
    28.09.2014 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:1 Наполи (Неаполь)
    24.09.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 3:3 Палермо (Палермо)
    21.09.2014 Был в запасе Удинезе (Удине) 1:0 Наполи (Неаполь)
    14.09.2014 Был в запасе Наполи (Неаполь) 0:1 Кьево (Верона)
    31.08.2014 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:2 Наполи (Неаполь)
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