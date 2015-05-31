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Мариано Андухар
Статистика
Мариано Андухар - статистика
Завершил карьеру
30 июля 1983 (43), Буэнос-Айрес
#21 | Вратарь
194 см | 87 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2014/2015
Италия. Серия А 2014/2015
Лига Европы 2014/2015
Товарищеские матчи. Сборные 2014
Италия. Серия А 2013/2014
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Серия А 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Италия. Серия А 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Товарищеские матчи. Сборные 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Наполи
15
-24
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 4
31.05.2015
Лацио
1' - 120'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
3 : 1
23.05.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 36 тур
Наполи
3 : 2
18.05.2015
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия А, 35 тур
Парма
2 : 2
10.05.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 34 тур
Наполи
3 : 0
03.05.2015
Милан
1' - 120'
Италия. Серия А, 33 тур
Эмполи
4 : 2
30.04.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 32 тур
Наполи
4 : 2
26.04.2015
Сампдория
1' - 120'
Италия. Серия А, 31 тур
Кальяри
0 : 3
19.04.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 30 тур
Наполи
3 : 0
12.04.2015
Фиорентина
1' - 90'
Италия. Серия А, 29 тур
Рома
1 : 0
04.04.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 28 тур
Наполи
1 : 1
22.03.2015
Аталанта
1' - 90'
Италия. Серия А, 27 тур
Верона
2 : 0
15.03.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Наполи
2 : 2
08.03.2015
Интер
1' - 120'
Италия. Серия А, 25 тур
Торино
1 : 0
01.03.2015
Наполи
1' - 90'
Италия. Серия А, 24 тур
Наполи
2 : 0
23.02.2015
Сассуоло
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Палермо
3 : 1
14.02.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Наполи
3 : 1
08.02.2015
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Кьево
1 : 2
01.02.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Наполи
2 : 1
26.01.2015
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
0 : 1
18.01.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Наполи
1 : 3
11.01.2015
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Чезена
1 : 4
06.01.2015
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Наполи
2 : 0
18.12.2014
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Милан
2 : 0
14.12.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Наполи
2 : 2
07.12.2014
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Сампдория
1 : 1
01.12.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
3 : 3
23.11.2014
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
0 : 1
09.11.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Наполи
2 : 0
01.11.2014
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Аталанта
1 : 1
29.10.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
6 : 2
26.10.2014
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Интер
2 : 2
19.10.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Наполи
2 : 1
05.10.2014
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Сассуоло
0 : 1
28.09.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Наполи
3 : 3
24.09.2014
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Удинезе
1 : 0
21.09.2014
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Наполи
0 : 1
14.09.2014
Кьево
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Дженоа
1 : 2
31.08.2014
Наполи
Был в запасе
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