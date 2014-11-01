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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Рома
Наполи - Рома: обзор матча 01 ноября 2014
Наполи
01.11.2014, суббота, 17:00
Италия. Серия А, 10 тур
2 : 0
Завершен
Рома
3'
Г. Игуаин
85'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Рома
ГОЛ! 2:0!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
85'
83'
Замена
А. Льяич
️️️️
В. Торосидис
Замена
Г. Инлер
️️️️
Д. Лопес
80'
73'
Желтая карточка
Р. Наингголан
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
72'
Желтая карточка
Д. Лопес
68'
Замена
В. Гаргано
️️️️
М. Гамшик
66'
65'
Замена
М. Дестро
️️️️
Ф. Тотти
65'
Замена
Х. Итурбе
️️️️
А. Флоренци
42'
Желтая карточка
А. Флоренци
Желтая карточка
К. Маджо
40'
26'
Желтая карточка
Х. Холебас
ГОЛ! 1:0!
Г. Игуаин
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
27
Жервиньо
ЛВ
44
Раджа Наингголан
ЦП
20
Сейду Кейта
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
10
Франческо Тотти
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
19
Антонио Санабрия
ЦФ
21
Маттиа Дестро
ЦФ
3-1-3-1-2
1
Кабрал
13
Гулам
3
Кулибали
39
Альбиоль
5
Лопес
17
Гамшик
21
Жоржиньо
11
Маджо
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
3-2-3-1-1
16
Де Санктис
2
Янга-Мбива
44
Манолас
35
Торосидис
24
Флоренци
25
Холебас
44
Наингголан
20
Кейта
15
Пьянич
27
Жервиньо
10
Тотти
17
Гамшик
5
Гаргано
5
Гаргано
17
Гамшик
5
Лопес
88
Инлер
88
Инлер
5
Лопес
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
35
Торосидис
22
Льяич
22
Льяич
35
Торосидис
24
Флоренци
11
Итурбе
11
Итурбе
24
Флоренци
10
Тотти
21
Дестро
21
Дестро
10
Тотти
Остались в запасе
Наполи
Рома
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
50
Микеле Сомма
ЦЗ
1
Лукаш Скорупски
ВР
3
Эшли Коул
ЛЗ
33
Артуро Калабрези
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
48
Салих Учан
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
19
Антонио Санабрия
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Наполи - Рома
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Тальявенто
(Терни)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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