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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Милан - Наполи
Милан - Наполи: обзор матча 14 декабря 2014
Милан
14.12.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 15 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
6'
Ж. Менез
53'
Д. Бонавентура
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Милан - Наполи
Замена
М. Эссьен
️️️️
Р. Монтоливо
85'
77'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Мунтари
️️️️
А. Поли
76'
71'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Д. Мертенс
Замена
К. Сапата
️️️️
А. Рами
65'
Травма
А. Рами
64'
Желтая карточка
А. Поли
63'
60'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Жоржиньо
57'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 2:0!
Д. Бонавентура
Пас отдал
П. Армеро
53'
45'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
Д. Бонера
43'
Желтая карточка
Р. Монтоливо
19'
ГОЛ! 1:0!
Ж. Менез
Пас отдал
Д. Бонавентура
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Милан
13
Диего Лопес
ВР
7
Пабло Армеро
ЛЗ
23
Адиль Рами
ЦЗ
5
Филипп Мексес
ЦЗ
23
Даниэле Бонера
ПЗ
7
Джакомо Бонавентура
ЛВ
34
Найджел Де Йонг
ОП
15
Андреа Поли
ОП
18
Риккардо Монтоливо
ЦП
3
Кейсуке Хонда
ПВ
7
Жереми Менез
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Милан
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
25
Кристиан Сапата
ЦЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
2
Майкл Эссьен
ОП
4
Салли Мунтари
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-1-2-1
13
Лопес
7
Армеро
23
Рами
5
Мексес
23
Бонера
34
Де Йонг
15
Поли
18
Монтоливо
7
Бонавентура
3
Хонда
7
Менез
4-2-2-2
1
Кабрал
27
Место
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
21
Жоржиньо
5
Лопес
7
Кальехон
18
Де Гузман
10
Мертенс
9
Игуаин
23
Рами
25
Сапата
25
Сапата
23
Рами
18
Монтоливо
2
Эссьен
2
Эссьен
18
Монтоливо
15
Поли
4
Мунтари
4
Мунтари
15
Поли
21
Жоржиньо
17
Гамшик
17
Гамшик
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
5
Гаргано
5
Гаргано
18
Де Гузман
10
Мертенс
91
Сапата
91
Сапата
10
Мертенс
Остались в запасе
Милан
Наполи
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Главный тренер
Филиппо Индзаги
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
22
Михаэль Агацци
ВР
32
Кристиан Аббьяти
ВР
6
Микеланжело Альбертацци
ЛЗ
5
Кристиан Дзаккардо
ПЗ
17
Риккардо Сапонара
АП
92
Стефан Эль-Шаарави
ЛВ
11
Джампаоло Паццини
ЦФ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Филиппо Индзаги
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Милан - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Милан
Италия. Серия А, 12 тур
Милан
- : -
22.11.2026
Фрозиноне
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Лига Европы, 4 тур
Милан
0 : 2
05.11.2026
Ференцварош
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Милан
2 : 4
28.10.2026
Болонья
Италия. Серия А, 8 тур
Удинезе
0 : 2
25.10.2026
Милан
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Футбол 1" 22:40 (прямая)
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