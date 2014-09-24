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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Палермо
Наполи - Палермо: обзор матча 24 сентября 2014
Наполи
24.09.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 4 тур
3 : 3
Завершен
Палермо
2'
К. Кулибали
11'
Д. Сапата
45+1'
Х. Кальехон
18'
А. Белотти
24'
Ф. Васкес
61'
А. Белотти
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Палермо
90'
+6
Желтая карточка
К. Терци
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
84'
83'
Замена
Эмерсон
️️️️
Ф. Дапрела
78'
Замена
Ф. Больцони
️️️️
Э. Баррето
73'
Желтая карточка
С. Бамба
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Сапата
70'
66'
Желтая карточка
Ж. Силва
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гамшик
66'
62'
Замена
Ж. Силва
️️️️
П. Дибала
61'
ГОЛ! 3:3!
А. Белотти
Пас отдал
П. Дибала
ГОЛ! 3:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
В. Гаргано
45'
+1
33'
Желтая карточка
М. Морганелла
Желтая карточка
К. Кулибали
31'
24'
ГОЛ! 2:2!
Ф. Васкес
Пас отдал
М. Морганелла
18'
ГОЛ! 2:1!
А. Белотти
Пас отдал
Э. Баррето
ГОЛ! 2:0!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Гамшик
11'
ГОЛ! 1:0!
К. Кулибали
Пас отдал
Х. Кальехон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
8
Эдгар Баррето
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
89
Мишель Морганелла
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
19
Франческо Больцони
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
23
Жоао Силва
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
4-3-3
1
Кабрал
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Энрике
3
Кулибали
17
Гамшик
88
Инлер
5
Гаргано
10
Мертенс
7
Кальехон
91
Сапата
4-3-1-2
70
Соррентино
14
Бамба
19
Терци
5
Дапрела
4
Анджелкович
89
Морганелла
30
Ригони
8
Баррето
20
Васкес
11
Белотти
21
Дибала
17
Гамшик
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Гамшик
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
91
Сапата
9
Игуаин
9
Игуаин
91
Сапата
21
Дибала
23
Жоао Силва
23
Жоао Силва
21
Дибала
5
Дапрела
33
Эмерсон
33
Эмерсон
5
Дапрела
8
Баррето
19
Больцони
19
Больцони
8
Баррето
Остались в запасе
Наполи
Палермо
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
Остались в запасе
1
Самир Уйкани
ВР
3
Зухаир Феддаль
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
2
Роберто Витьелло
ПЗ
33
Ашраф Лазаар
ЦП
23
Грандди Н'Гойи
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
19
Робин Квайсон
ЦФ
24
Симон Макиенок
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Джузеппе Якини
Статистика матча Наполи - Палермо
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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