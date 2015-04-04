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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Рома - Наполи
Рома - Наполи: обзор матча 04 апреля 2015
Рома
04.04.2015, суббота, 13:30
Италия. Серия А, 29 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
25'
М. Пьянич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рома - Наполи
81'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
С. Ибарбо
️️️️
А. Флоренци
80'
77'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
Желтая карточка
В. Торосидис
72'
Замена
М. Янга-Мбива
️️️️
Х. Холебас
71'
Замена
Л. Паредес
️️️️
М. Пьянич
68'
62'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Х. Кальехон
Желтая карточка
А. Флоренци
55'
32'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
ГОЛ! 1:0!
М. Пьянич
Пас отдал
А. Флоренци
25'
Желтая карточка
Х. Холебас
21'
Желтая карточка
Д. Де Росси
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рома
16
Морган Де Санктис
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
35
Василис Торосидис
ЦЗ
44
Костас Манолас
ЦЗ
13
Давиде Астори
ЦЗ
24
Алессандро Флоренци
ПЗ
44
Раджа Наингголан
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
16
Даниэле Де Росси
ЦП
22
Адем Льяич
АП
11
Хуан Итурбе
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Рома
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
2
Мапу Янга-Мбива
ЦЗ
5
Леандро Паредес
ОП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
8
Сегундо Ибарбо
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
3-2-3-2
16
Де Санктис
35
Торосидис
44
Манолас
13
Астори
25
Холебас
24
Флоренци
44
Наингголан
15
Пьянич
16
Де Росси
22
Льяич
11
Итурбе
3-1-3-3
21
Андухар
3
Бритос
39
Альбиоль
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
18
Де Гузман
21
Жоржиньо
7
Кальехон
9
Игуаин
10
Мертенс
25
Холебас
2
Янга-Мбива
2
Янга-Мбива
25
Холебас
15
Пьянич
5
Паредес
5
Паредес
15
Пьянич
24
Флоренци
8
Ибарбо
8
Ибарбо
24
Флоренци
18
Де Гузман
10
Инсинье
10
Инсинье
18
Де Гузман
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
7
Кальехон
11
Габбиадини
11
Габбиадини
7
Кальехон
Остались в запасе
Рома
Наполи
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
1
Лукаш Скорупски
ВР
18
Богдан Лобонц
ВР
42
Федерико Бальдзаретти
ЛЗ
3
Эшли Коул
ЛЗ
2
Николас Сполли
ЦЗ
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
10
Даниэле Верде
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Рома - Наполи
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Рома
Италия. Серия А, 12 тур
Парма
- : -
21.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Италия. Серия А, 10 тур
Удинезе
2 : 5
31.10.2026
Рома
Италия. Серия А, 9 тур
Рома
4 : 2
27.10.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
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