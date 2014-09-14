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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Кьево
Наполи - Кьево: обзор матча 14 сентября 2014
Наполи
14.09.2014, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 2 тур
0 : 1
Завершен
Кьево
49'
М. Лопес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Кьево
Желтая карточка
Г. Инлер
90'
81'
Замена
А. Гамберини
️️️️
М. Иско
Замена
Д. Сапата
️️️️
Х. Кальехон
78'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Жоржиньо
74'
72'
Замена
И. Кофи
️️️️
Д. Лазаревич
69'
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
58'
49'
ГОЛ! 0:1!
М. Лопес
Пас отдал
М. Иско
33'
Желтая карточка
Д. Дайнелли
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
27'
26'
Желтая карточка
Б. Цесар
Желтая карточка
К. Маджо
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
17
Марек Гамшик
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
3
Дарио Дайнелли
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
21
Николас Фрей
ПЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
6
Томас Мангани
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
2-5-1-2
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Кулибали
18
Суньига
17
Гамшик
21
Жоржиньо
88
Инлер
11
Маджо
10
Инсинье
9
Игуаин
7
Кальехон
4-1-3-2
22
Барди
21
Фрей
3
Дайнелли
12
Цесар
3
Бираги
16
Радованович
56
Хетемай
23
Бирса
22
Иско
11
Лопес
27
Лазаревич
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
18
Де Гузман
21
Жоржиньо
7
Кальехон
91
Сапата
91
Сапата
7
Кальехон
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
22
Иско
5
Гамберини
5
Гамберини
22
Иско
27
Лазаревич
5
Кофи
5
Кофи
27
Лазаревич
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
Остались в запасе
Наполи
Кьево
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Мичу
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Эудженио Корини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Мичу
ЦФ
Остались в запасе
1
Альбано Биццарри
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
16
Эдимар
ЛЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
6
Томас Мангани
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эудженио Корини
Статистика матча Наполи - Кьево
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Информация о матче
Главный судья:
Пьеро Джакомелли
(Триест)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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