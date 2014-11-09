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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Фиорентина - Наполи
Фиорентина - Наполи: обзор матча 09 ноября 2014
Фиорентина
09.11.2014, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 11 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
60'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фиорентина - Наполи
Желтая карточка
Х. Куадрадо
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
Энрике
84'
Замена
Энрике
️️️️
Г. Игуаин
Замена
М. Паскуаль
️️️️
М. Алонсо
81'
73'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Гомес
️️️️
Й. Иличич
71'
Замена
Д. Писарро
️️️️
А. Аквилани
64'
60'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
56'
Желтая карточка
Жоржиньо
Желтая карточка
С. Савич
54'
Желтая карточка
Й. Иличич
36'
30'
Желтая карточка
К. Кулибали
24'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
22'
Травма
Л. Инсинье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фиорентина
33
Нето
ВР
3
Маркос Алонсо
ЛЗ
2
Гонсало
ЦЗ
15
Стефан Савич
ЦЗ
4
Ненад Томович
ПЗ
72
Йосип Иличич
ЛП
20
Альберто Аквилани
ОП
6
Борха Валеро
ЦП
14
Матиас Фернандес
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
15
Хума Бабакар
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ОП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Фиорентина
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
21
Мануэль Паскуаль
ЛЗ
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
7
Давид Писарро
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
27
Марио Гомес
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-4-1
33
Нето
3
Алонсо
2
Гонсало
15
Савич
4
Томович
20
Аквилани
72
Иличич
6
Валеро
14
Фернандес
7
Куадрадо
15
Бабакар
4-2-2-1-1
1
Кабрал
11
Маджо
3
Кулибали
39
Альбиоль
13
Гулам
21
Жоржиньо
5
Лопес
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
3
Алонсо
21
Паскуаль
21
Паскуаль
3
Алонсо
20
Аквилани
7
Писарро
7
Писарро
20
Аквилани
72
Иличич
27
Гомес
27
Гомес
72
Иличич
9
Игуаин
3
Энрике
3
Энрике
9
Игуаин
17
Гамшик
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Фиорентина
Наполи
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
15
Хосе Мария Басанта
ЦЗ
4
Майка Ричардс
ПЗ
11
Хуан Варгас
ЛП
27
Ясмин Куртич
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
10
Андреа Лаццари
ЦП
22
Марко Марин
АП
17
Хоакин
ПВ
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Винченцо Монтелла
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Фиорентина - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Фиорентина
Италия. Серия А, 12 тур
Монца
- : -
23.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 7 тур
Фиорентина
1 : 3
18.10.2026
Комо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Валери
(Рим)
Стадион:
Артемио Франки
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Спорт Онлайн" 19:55 (прямая)
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