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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Аталанта
Наполи - Аталанта: обзор матча 22 марта 2015
Наполи
22.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 28 тур
1 : 1
Завершен
Аталанта
89'
Д. Сапата
72'
М. Пинилья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Аталанта
90'
+6
Желтая карточка
М. Спортиелло
Желтая карточка
Г. Инлер
90'
+3
Желтая карточка
К. Маджо
90'
+3
90'
+1
Желтая карточка
М. Пинилья
ГОЛ! 1:1!
Д. Сапата
Пас отдал
М. Гамшик
89'
79'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
Д. Дзаппакоста
Замена
Д. Сапата
️️️️
Д. Лопес
79'
Желтая карточка
Г. Игуаин
78'
72'
ГОЛ! 0:1!
М. Пинилья
Пас отдал
Б. Драме
70'
Замена
М. Пинилья
️️️️
Х. Денис
Замена
М. Гамшик
️️️️
М. Габбиадини
70'
67'
Замена
Д. Базелли
️️️️
М. Моралес
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Х. Кальехон
65'
57'
Желтая карточка
Х. Денис
55'
Вторая желтая
А. Гомес
34'
Желтая карточка
А. Гомес
33'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
Желтая карточка
М. Бритос
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
10
Алехандро Гомес
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
25
Бруно Увини
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Аталанта
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
51
Маурисио Пинилья
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
3-1-3-3
21
Андухар
3
Кулибали
3
Энрике
3
Бритос
5
Лопес
18
Де Гузман
88
Инлер
11
Маджо
9
Игуаин
11
Габбиадини
7
Кальехон
3-2-3-2
57
Спортиелло
2
Стендардо
20
Бьява
3
Драме
77
Дзаппакоста
6
Беллини
8
Мильяччо
8
Чигарини
10
Моралес
10
Гомес
19
Денис
11
Габбиадини
17
Гамшик
17
Гамшик
11
Габбиадини
5
Лопес
91
Сапата
91
Сапата
5
Лопес
7
Кальехон
10
Мертенс
10
Мертенс
7
Кальехон
77
Дзаппакоста
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Дзаппакоста
10
Моралес
33
Базелли
33
Базелли
10
Моралес
19
Денис
51
Пинилья
51
Пинилья
19
Денис
Остались в запасе
Наполи
Аталанта
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Остались в запасе
25
Бруно Увини
ЦЗ
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Остались в запасе
1
Влада Аврамов
ВР
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
18
Урби Эмануэльсон
ЦП
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эдуардо Рейя
Статистика матча Наполи - Аталанта
4
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Информация о матче
Главный судья:
Джанпаоло Кальварезе
(Терамо)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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