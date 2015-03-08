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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Интер
Наполи - Интер: обзор матча 08 марта 2015
Наполи
08.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 26 тур
2 : 2
Завершен
Интер
52'
М. Гамшик
61'
Г. Игуаин
69'
Р. Паласио
86'
М. Икарди (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Интер
88'
Желтая карточка
Ф. Гуарин
86'
ГОЛ с пенальти! 2:2!
М. Икарди
Вторая желтая
Энрике
85'
83'
Замена
Г. Пушкаш
️️️️
Жуан
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
79'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
70'
69'
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
62'
Замена
Эрнанес
️️️️
М. Брозович
ГОЛ! 2:0!
Г. Игуаин
Пас отдал
М. Гамшик
61'
ГОЛ! 1:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Энрике
52'
Желтая карточка
Энрике
50'
36'
Желтая карточка
М. Брозович
Желтая карточка
Д. Мертенс
15'
2'
Желтая карточка
Жуан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ОП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
15
Жуан
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
18
Давиде Сантон
ПЗ
33
Данило Д'Амброзио
ПЗ
10
Джердан Шакири
ЛВ
77
Марсело Брозович
ОП
17
Гари Медель
ОП
13
Фреди Гуарин
ЦП
8
Родриго Паласио
ПВ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Роберто Манчини
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Интер
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
10
Лукас Подольски
ЛВ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
10
Эрнанес
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
47
Георге Пушкаш
ЦФ
4-2-2-2
21
Андухар
23
Стринич
39
Альбиоль
3
Кулибали
3
Энрике
88
Инлер
5
Лопес
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
4-2-1-2-1
1
Ханданович
33
Д'Амброзио
15
Жуан
13
Раноккия
18
Сантон
77
Брозович
17
Медель
13
Гуарин
8
Паласио
10
Шакири
9
Икарди
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
77
Брозович
10
Эрнанес
10
Эрнанес
77
Брозович
15
Жуан
47
Пушкаш
47
Пушкаш
15
Жуан
Остались в запасе
Наполи
Интер
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Роберто Манчини
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Остались в запасе
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
27
Фелипе
ЦЗ
14
Уго Кампаньяро
ЦЗ
3
Марко Андреолли
ЦЗ
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
10
Лукас Подольски
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Роберто Манчини
Статистика матча Наполи - Интер
2
1
3
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Джанлука Рокки
(Флоренция)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 22:40 (прямая)
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