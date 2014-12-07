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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Эмполи
Наполи - Эмполи: обзор матча 07 декабря 2014
Наполи
07.12.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 14 тур
2 : 2
Завершен
Эмполи
67'
Д. Сапата
72'
Д. Де Гузман
19'
С. Верди
53'
Д. Ругани
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Эмполи
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Сапата
83'
78'
Замена
П. Зелински
️️️️
С. Верди
73'
Желтая карточка
М. Руй
73'
Замена
Ф. Барба
️️️️
М. Руй
ГОЛ! 2:2!
Д. Де Гузман
72'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
Д. Мертенс
71'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
69'
ГОЛ! 1:2!
Д. Сапата
Пас отдал
Д. Мертенс
67'
63'
Желтая карточка
Д. Лаксальт
Желтая карточка
К. Маджо
63'
62'
Замена
Д. Лаксальт
️️️️
Д. Кроче
Замена
Г. Игуаин
️️️️
М. Гамшик
62'
53'
ГОЛ! 0:2!
Д. Ругани
Пас отдал
М. Маккароне
19'
ГОЛ! 0:1!
С. Верди
Пас отдал
М. Маккароне
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
15
Матиас Весино
ЦП
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
90
Симоне Верди
АП
7
Массимо Маккароне
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Эмполи
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
93
Диего Лаксальт
ЛЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
10
Петр Зелински
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
3-1-3-3
1
Кабрал
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Энрике
5
Лопес
21
Жоржиньо
17
Гамшик
11
Маджо
7
Кальехон
91
Сапата
10
Мертенс
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
26
Тонелли
24
Ругани
6
Мариу Руй
15
Весино
16
Вальдифиори
90
Верди
10
Тавано
7
Маккароне
10
Мертенс
18
Де Гузман
18
Де Гузман
10
Мертенс
91
Сапата
5
Гаргано
5
Гаргано
91
Сапата
17
Гамшик
9
Игуаин
9
Игуаин
17
Гамшик
11
Кроче
93
Лаксальт
93
Лаксальт
11
Кроче
6
Мариу Руй
93
Барба
93
Барба
6
Мариу Руй
90
Верди
10
Зелински
10
Зелински
90
Верди
Остались в запасе
Наполи
Эмполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Остались в запасе
1
Маурицио Пульези
ВР
30
Давиде Басси
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
14
Давиде Моро
ЦП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
17
Родриго Агирре
ЦФ
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Наполи - Эмполи
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Информация о матче
Главный судья:
Анджело Червеллера
(Таранто)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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