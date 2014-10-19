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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Наполи
Интер - Наполи: обзор матча 19 октября 2014
Интер
19.10.2014, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 7 тур
2 : 2
Завершен
Наполи
82'
Ф. Гуарин
90+1'
Эрнанес
79'
Х. Кальехон
90'
Х. Кальехон
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Наполи
ГОЛ! 2:2!
Эрнанес
Пас отдал
Додо
90'
+1
90'
ГОЛ! 1:2!
Х. Кальехон
Пас отдал
Д. Лопес
Замена
Я. М'Вила
️️️️
Р. Паласио
89'
Желтая карточка
Жуан
85'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Гуарин
Пас отдал
М. Икарди
82'
Замена
Ф. Гуарин
️️️️
Г. Медель
81'
79'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
73'
Замена
Ф. Гулам
️️️️
М. Бритос
71'
Желтая карточка
Жоржиньо
69'
Желтая карточка
Г. Игуаин
67'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
Л. Инсинье
60'
Замена
Жоржиньо
️️️️
М. Гамшик
Замена
И. Мбайе
️️️️
Ж. Оби
57'
44'
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
Эрнанес
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
16
Додо
ЛЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Неманья Видич
ЦЗ
13
Андреа Раноккия
(К)
ЦЗ
10
Эрнанес
ОП
17
Гари Медель
ОП
8
Матео Ковачич
ЦП
10
Жоэль Оби
ЦП
9
Мауро Икарди
ЦФ
8
Родриго Паласио
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Мигель Бритос
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
18
Камило Суньига
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
88
Гекхан Инлер
ОП
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Интер
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
6
Янн М'Вила
ОП
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
13
Фреди Гуарин
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-2-2
1
Ханданович
16
Додо
15
Видич
13
Раноккия
15
Жуан
10
Эрнанес
17
Медель
8
Ковачич
10
Оби
8
Паласио
9
Икарди
4-2-2-1-1
1
Кабрал
18
Суньига
3
Кулибали
39
Альбиоль
3
Бритос
88
Инлер
5
Лопес
7
Кальехон
17
Гамшик
10
Инсинье
9
Игуаин
10
Оби
15
Мбайе
15
Мбайе
10
Оби
8
Паласио
6
М'Вила
6
М'Вила
8
Паласио
17
Медель
13
Гуарин
13
Гуарин
17
Медель
3
Бритос
13
Гулам
13
Гулам
3
Бритос
17
Гамшик
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Мертенс
10
Мертенс
10
Инсинье
Остались в запасе
Интер
Наполи
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
46
Томмазо Берни
ВР
22
Хуан Пабло Каррисо
ВР
3
Марко Андреолли
ЦЗ
21
Рене Крхин
ЦП
8
Здравко Кузманович
ЦП
90
Федерико Бонаццоли
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Вальтер Маццарри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Интер - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Орсато
(Чио)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 2" 22:40 (прямая)
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