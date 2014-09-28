Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Сассуоло - Наполи
Сассуоло - Наполи: обзор матча 28 сентября 2014
Сассуоло
28.09.2014, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 5 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
28'
Х. Кальехон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Наполи
78'
Желтая карточка
Жоржиньо
77'
Замена
Жоржиньо
️️️️
В. Гаргано
Замена
Ш. Врсалько
️️️️
М. Гаццола
76'
Желтая карточка
М. Гаццола
74'
Замена
Л. Паволетти
️️️️
С. Флоккари
72'
70'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
61'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гамшик
Замена
С. Миссироли
️️️️
М. Бриги
56'
Желтая карточка
С. Дзадза
55'
52'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
С. Таидер
52'
28'
ГОЛ! 0:1!
Х. Кальехон
Пас отдал
Г. Игуаин
Желтая карточка
М. Бриги
23'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
8
Сафир Таидер
ЦП
10
Сержио Флоккари
ЦФ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сассуоло
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
24
Шиме Врсалько
ПЗ
6
Симоне Миссироли
ЦП
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
30
Леонардо Паволетти
ЦФ
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
4-3-1-2
47
Консильи
28
Каннаваро
23
Гаццола
15
Ачерби
13
Пелузо
4
Маньянелли
4
Бриги
8
Таидер
11
Сансоне
11
Дзадза
10
Флоккари
3-1-3-1-2
1
Кабрал
3
Кулибали
39
Альбиоль
3
Бритос
5
Лопес
17
Гамшик
5
Гаргано
18
Суньига
10
Инсинье
7
Кальехон
9
Игуаин
23
Гаццола
24
Врсалько
24
Врсалько
23
Гаццола
4
Бриги
6
Миссироли
6
Миссироли
4
Бриги
10
Флоккари
30
Паволетти
30
Паволетти
10
Флоккари
5
Гаргано
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Гаргано
17
Гамшик
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Гамшик
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Сассуоло
Наполи
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
95
Этторе Глиоцци
ЦФ
16
Чиро Полито
ВР
22
Альберто Помини
ВР
3
Алессандро Лонги
ЛЗ
20
Эмануэле Терранова
ЦЗ
15
Лоренцо Ариаудо
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
8
Давиде Бьондини
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
Остались в запасе
21
Мариано Андухар
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
25
Мичу
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Сассуоло - Наполи
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Себастьяно Перуццо
(Скио)
Стадион:
Читта дель Триколоре
Новости команд
Все
Сассуоло
Наполи
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
«Рома» – «Сассуоло»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Серия А Италия: шансы «Ромы» и «Сассуоло» на победу в матче 11 тура
6 ноября
«Сассуоло» – «Фиорентина»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Серия А Италия: шансы «Сассуоло» и «Фиорентины» на победу в матче 10 тура
1 ноября
Серия А. Волевая победа «Ромы», мощный камбэк «Комо», «Лацио» уничтожил «Сассуоло»
28 октября
1
Форвард Дании отпраздновал разгром Португалии фирменным кличем Роналду
Вчера, 16:45
Величайшие игроки 21-го века без «Золотого мяча»
12 ноября
12
Стало известно, в каком клубе может оказаться 35-летний Де Брюйне зимой
12 ноября
«Наполи» – «Лацио»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Серия А Италия: шансы «Наполи» и «Лацио» на победу в матче 11 тура
7 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+