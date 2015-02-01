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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Кьево - Наполи
Кьево - Наполи: обзор матча 01 февраля 2015
Кьево
01.02.2015, воскресенье, 17:00
Италия. Серия А, 21 тур
1 : 2
Завершен
Наполи
25'
М. Бритос (АГ)
18'
Б. Цесар (АГ)
62'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кьево - Наполи
Замена
А. Кристиансен
️️️️
Б. Цесар
81'
78'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Мертенс
Замена
Р. Меджиорини
️️️️
А. Палоски
71'
69'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Жоржиньо
65'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
М. Габбиадини
Желтая карточка
Р. Ботта
63'
62'
ГОЛ! 1:2!
М. Габбиадини
Пас отдал
И. Стринич
Замена
Р. Ботта
️️️️
В. Бирса
61'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
М. Бритос
25'
18'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
Б. Цесар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кьево
1
Альбано Биццарри
ВР
5
Алессандро Гамберини
ЦЗ
87
Эрвин Жуканович
ЦЗ
12
Боштьян Цесар
ЦЗ
16
Иван Радованович
ОП
56
Перпарим Хетемай
ЦП
23
Вальтер Бирса
ЦП
18
Эсекьель Скелотто
ЦП
22
Мариано Иско
ЦП
31
Серджио Пеллисьер
ЦФ
9
Альберто Палоски
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Кьево
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
30
Ламин Джаллоу
ЦП
5
Исаак Кофи
ЦП
10
Андерс Кристиансен
ЦП
11
Рубен Ботта
АП
69
Риккардо Меджиорини
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-1-4-2
1
Биццарри
5
Гамберини
87
Жуканович
12
Цесар
16
Радованович
56
Хетемай
18
Скелотто
22
Иско
23
Бирса
9
Палоски
31
Пеллисьер
3-1-3-3
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Бритос
23
Стринич
5
Лопес
11
Маджо
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
9
Игуаин
10
Мертенс
11
Габбиадини
12
Цесар
10
Кристиансен
10
Кристиансен
12
Цесар
23
Бирса
11
Ботта
11
Ботта
23
Бирса
9
Палоски
69
Меджиорини
69
Меджиорини
9
Палоски
10
Мертенс
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Мертенс
21
Жоржиньо
5
Гаргано
5
Гаргано
21
Жоржиньо
11
Габбиадини
7
Кальехон
7
Кальехон
11
Габбиадини
Остались в запасе
Кьево
Наполи
30
Ламин Джаллоу
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
30
Ламин Джаллоу
ЦП
22
Франческо Барди
ВР
90
Андреа Секулин
ВР
3
Кристиано Бираги
ЛЗ
20
Дженнаро Сардо
ПЗ
5
Исаак Кофи
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Кьево - Наполи
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Кьево
Италия. Кубок, 1/32 финала
Кальяри
2 : 1
18.08.2019
Кьево
Италия. Серия А, 38 тур
Фрозиноне
0 : 0
25.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 37 тур
Кьево
0 : 0
19.05.2019
Сампдория
Италия. Серия А, 36 тур
Интер
2 : 0
13.05.2019
Кьево
Италия. Серия А, 35 тур
Кьево
0 : 4
04.05.2019
СПАЛ
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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