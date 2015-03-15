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Россия - Венесуэла
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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Верона - Наполи
Верона - Наполи: обзор матча 15 марта 2015
Верона
15.03.2015, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 27 тур
2 : 0
Завершен
Наполи
7'
Л. Тони
51'
Л. Тони
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верона - Наполи
90'
+4
Желтая карточка
М. Бритос
Желтая карточка
Л. Тони
90'
+4
Вторая желтая
Д. Сала
90'
89'
Желтая карточка
М. Габбиадини
Замена
И. Мартич
️️️️
Б. Янкович
85'
82'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Христодулопулос
80'
Желтая карточка
П. Тахцидис
72'
Замена
Л. Христодулопулос
️️️️
М. Оббади
71'
Желтая карточка
М. Оббади
70'
67'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Д. Место
Замена
Л. Греко
️️️️
Хуанито
67'
61'
Замена
Х. Кальехон
️️️️
Д. Де Гузман
57'
Желтая карточка
Р. Альбиоль
52'
Желтая карточка
Д. Место
ГОЛ! 2:0!
Л. Тони
Пас отдал
Э. Халлфредссон
51'
Желтая карточка
Хуанито
44'
Желтая карточка
Д. Сала
26'
9'
Желтая карточка
Ф. Гулам
ГОЛ! 1:0!
Л. Тони
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Верона
22
Франческо Бенусси
ВР
21
Мунир Оббади
ВР
18
Вангелис Морас
ЦЗ
4
Гильермо Родригес
ЦЗ
5
Эрос Пизано
ЦЗ
21
Хуанито
ЛВ
7
Джакопо Сала
ЦП
20
Эмил Халлфредссон
ЦП
77
Панайотис Тахцидис
ЦП
18
Лука Тони
ЦФ
7
Бошко Янкович
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
88
Гекхан Инлер
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Верона
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
27
Иван Мартич
ПЗ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
7
Лазарос Христодулопулос
ЦП
19
Леандро Греко
ЦП
70
Фернандиньо
ЦФ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
3-3-1-2
22
Бенусси
18
Морас
4
Родригес
5
Пизано
7
Сала
20
Халлфредссон
77
Тахцидис
21
Хуанито
7
Янкович
18
Тони
4-1-3-2
21
Андухар
27
Место
39
Альбиоль
3
Бритос
13
Гулам
5
Лопес
88
Инлер
17
Гамшик
18
Де Гузман
91
Сапата
10
Мертенс
7
Янкович
27
Мартич
27
Мартич
7
Янкович
21
Оббади
7
Христодулопулос
7
Христодулопулос
21
Оббади
21
Хуанито
19
Греко
19
Греко
21
Хуанито
27
Место
9
Игуаин
9
Игуаин
27
Место
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
18
Де Гузман
7
Кальехон
7
Кальехон
18
Де Гузман
Остались в запасе
Верона
Наполи
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
70
Фернандиньо
ЦФ
15
Густаво Кампаньяро
ОП
77
Рафаэль
ВР
28
Давиде Бривио
ЛЗ
33
Алессандро Агостини
ЛЗ
25
Рафаэль Маркес Пинто
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
16
Хавьер Савиола
ЦФ
11
Николас Лопес
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
18
Камило Суньига
ЛП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
Главный тренер
Андреа Мандорлини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Верона - Наполи
6
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
6
5
Матчи команд
Верона
Италия. Серия В, 12 тур
Верона
- : -
20.11.2026
Чезена
Италия. Серия В, 11 тур
Мантова
0 : 0
07.11.2026
Верона
Италия. Серия В, 10 тур
Верона
3 : 0
01.11.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 9 тур
Юве Стабиа
0 : 1
28.10.2026
Верона
Италия. Серия В, 8 тур
Верона
1 : 1
25.10.2026
Пиза
Италия. Серия В, 7 тур
Верона
2 : 2
16.10.2026
Катанцаро
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Лука Банти
(Ливорно)
Стадион:
Марко Антонио Бентегоди
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