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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Наполи
Аталанта - Наполи: обзор матча 29 октября 2014
Аталанта
29.10.2014, среда, 22:45
Италия. Серия А, 9 тур
1 : 1
Завершен
Наполи
57'
Х. Денис
86'
Г. Игуаин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Наполи
90'
+2
Пенальти не реализован!
Г. Игуаин
Желтая карточка
Г. Стендардо
90'
+1
90'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Ф. Гулам
Замена
К. Кармона
️️️️
М. Моралес
87'
86'
ГОЛ! 1:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Л. Инсинье
Вторая желтая
Л. Чигарини
83'
Замена
Б. Драме
️️️️
К. Дель Гроссо
80'
Замена
М. Д'Алессандро
️️️️
К. Раймонди
76'
75'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Лопес
67'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Желтая карточка
К. Раймонди
66'
65'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
Л. Чигарини
62'
ГОЛ! 1:0!
Х. Денис
Пас отдал
К. Раймонди
57'
45'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
Й. Беналуан
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
36
Кристиано Дель Гроссо
ЛЗ
2
Гульермо Стендардо
ЦЗ
29
Йоан Беналуан
ЦЗ
3
Николо Черубин
ЦЗ
77
Кристиан Раймонди
ПЗ
33
Даниэле Базелли
ЦП
8
Лука Чигарини
ЦП
10
Максимильяно Моралес
ЦП
8
Джулио Мильяччо
ПП
19
Херман Денис
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Аталанта
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
3
Букари Драме
ЦЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
14
Карлос Кармона
ЦП
77
Марко Д'Алессандро
ПВ
79
Сальваторе Молина
ПВ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
3-2-4-1
57
Спортиелло
2
Стендардо
29
Беналуан
3
Черубин
36
Дель Гроссо
77
Раймонди
33
Базелли
8
Чигарини
10
Моралес
8
Мильяччо
19
Денис
3-1-3-3
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Кулибали
13
Гулам
5
Лопес
11
Маджо
88
Инлер
17
Гамшик
7
Кальехон
10
Мертенс
9
Игуаин
77
Раймонди
77
Д'Алессандро
77
Д'Алессандро
77
Раймонди
36
Дель Гроссо
3
Драме
3
Драме
36
Дель Гроссо
10
Моралес
14
Кармона
14
Кармона
10
Моралес
5
Лопес
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
5
Лопес
17
Гамшик
10
Инсинье
10
Инсинье
17
Гамшик
13
Гулам
91
Сапата
91
Сапата
13
Гулам
Остались в запасе
Аталанта
Наполи
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Главный тренер
Стефано Колантуоно
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
79
Сальваторе Молина
ПВ
78
Гиоргио Фреццолини
ВР
6
Джанпаоло Беллини
ЛЗ
37
Леонардо Спинаццола
ЛЗ
20
Джузеппе Бьява
ЦЗ
5
Лионель Скалони
ПЗ
22
Ричмонд Боаки
ЦФ
9
Роландо Бьянки
ЦФ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
Главный тренер
Стефано Колантуоно
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Аталанта - Наполи
4
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 8 тур
Аталанта
4 : 4
25.10.2026
Фрозиноне
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Антонио Дамато
(Барлетта)
Стадион:
Атлети Адзурри
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