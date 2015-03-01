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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Торино - Наполи
Торино - Наполи: обзор матча 01 марта 2015
Торино
01.03.2015, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 25 тур
1 : 0
Завершен
Наполи
68'
К. Глик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Торино - Наполи
Замена
Амаури
️️️️
Ф. Квальярелла
90'
+5
Замена
М. Баша
️️️️
О. Эль-Каддури
90'
+4
83'
Замена
Д. Сапата
️️️️
К. Маджо
81'
Желтая карточка
К. Маджо
73'
Замена
Г. Инлер
️️️️
В. Гаргано
Желтая карточка
Ф. Квальярелла
72'
71'
Желтая карточка
К. Кулибали
ГОЛ! 1:0!
К. Глик
Пас отдал
А. Фарнеруд
68'
62'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
Замена
М. Лопес
️️️️
Д. Мартинес
60'
34'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
О. Эль-Каддури
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Торино
93
Даниэле Паделли
ВР
24
Эмилиано Моретти
ЦЗ
15
Камиль Глик
ЦЗ
83
Чезаре Бово
ЦЗ
36
Маттео Дармиан
ПЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
9
Александер Фарнеруд
ЦП
14
Алессандро Гацци
ЦП
33
Бруно Перес
ЦП
27
Фабио Квальярелла
ЦФ
77
Джозеф Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Торино
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
27
Гастон Силва
ЛЗ
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
8
Мигьен Баша
ЦП
11
Амаури
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-4-2
93
Паделли
24
Моретти
15
Глик
83
Бово
36
Дармиан
7
Эль-Каддури
14
Гацци
33
Перес
9
Фарнеруд
77
Мартинес
27
Квальярелла
3-1-4-2
21
Андухар
39
Альбиоль
23
Стринич
3
Кулибали
5
Лопес
11
Маджо
17
Гамшик
5
Гаргано
18
Де Гузман
9
Игуаин
7
Кальехон
7
Эль-Каддури
8
Баша
8
Баша
7
Эль-Каддури
27
Квальярелла
11
Амаури
11
Амаури
27
Квальярелла
77
Мартинес
11
Лопес
11
Лопес
77
Мартинес
5
Гаргано
88
Инлер
88
Инлер
5
Гаргано
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
11
Маджо
91
Сапата
91
Сапата
11
Маджо
Остались в запасе
Торино
Наполи
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
Главный тренер
Джампьеро Вентура
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
27
Гастон Силва
ЛЗ
12
Лука Кастеллацци
ВР
1
Сальвадор Ичасо
ВР
3
Кристиан Молинаро
ЛЗ
18
Понтус Янссон
ЦЗ
52
Никола Максимович
ЦЗ
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Джампьеро Вентура
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Торино - Наполи
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Торино
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Торино
1 : 1
07.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 10 тур
Фрозиноне
2 : 0
01.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 9 тур
Торино
1 : 3
27.10.2026
Комо
Италия. Серия А, 8 тур
Торино
3 : 2
23.10.2026
Монца
Италия. Серия А, 7 тур
Парма
0 : 3
19.10.2026
Торино
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Массимилиано Иррати
(Пистоя)
Стадион:
Стадио Олимпико
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