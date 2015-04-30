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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Эмполи - Наполи
Эмполи - Наполи: обзор матча 30 апреля 2015
Эмполи
30.04.2015, четверг, 21:45
Италия. Серия А, 33 тур
4 : 2
Завершен
Наполи
8'
М. Маккароне
43'
М. Бритос (АГ)
45+1'
Р. Сапонара
81'
Р. Альбиоль (АГ)
64'
В. Лорини (АГ)
90+1'
М. Гамшик
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эмполи - Наполи
Желтая карточка
С. Верди
90'
+1
90'
+1
ГОЛ! 4:2!
М. Гамшик
Замена
С. Верди
️️️️
М. Пуччарелли
81'
ГОЛ в свои ворота! 4:1!
Р. Альбиоль
81'
79'
Желтая карточка
Г. Игуаин
Замена
М. Руй
️️️️
В. Лорини
79'
72'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
Г. Инлер
Желтая карточка
Л. Тонелли
71'
64'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
В. Лорини
Замена
П. Зелински
️️️️
Р. Сапонара
63'
60'
Замена
Л. Инсинье
️️️️
Д. Мертенс
52'
Замена
Р. Альбиоль
️️️️
Ф. Гулам
ГОЛ! 3:0!
Р. Сапонара
45'
+1
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
М. Бритос
43'
24'
Желтая карточка
Ф. Гулам
Желтая карточка
В. Лорини
15'
ГОЛ! 1:0!
М. Маккароне
Пас отдал
М. Пуччарелли
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эмполи
55
Луиджи Сепе
ВР
11
Даниэле Кроче
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
26
Лоренцо Тонелли
ЦЗ
4
Эльсеид Хюсай
ПЗ
16
Венсан Лорини
ПЗ
16
Мирко Вальдифиори
ЦП
15
Матиас Весино
ЦП
17
Риккардо Сапонара
АП
20
Мануэль Пуччарелли
ЦФ
7
Массимо Маккароне
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
7
Хосе Кальехон
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Эмполи
30
Давиде Басси
ВР
6
Мариу Руй
ЛЗ
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Петр Зелински
ЦП
10
Ассане Диуссе
ЦП
90
Симоне Верди
АП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
10
Лоренцо Инсинье
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-2-1-2
55
Сепе
4
Хюсай
24
Ругани
26
Тонелли
16
Лорини
16
Вальдифиори
15
Весино
17
Сапонара
7
Маккароне
20
Пуччарелли
3-4-3
21
Андухар
3
Кулибали
3
Бритос
13
Гулам
11
Маджо
5
Гаргано
17
Гамшик
88
Инлер
10
Мертенс
9
Игуаин
7
Кальехон
16
Лорини
6
Мариу Руй
6
Мариу Руй
16
Лорини
17
Сапонара
10
Зелински
10
Зелински
17
Сапонара
20
Пуччарелли
90
Верди
90
Верди
20
Пуччарелли
13
Гулам
39
Альбиоль
39
Альбиоль
13
Гулам
10
Мертенс
10
Инсинье
10
Инсинье
10
Мертенс
88
Инлер
11
Габбиадини
11
Габбиадини
88
Инлер
Остались в запасе
Эмполи
Наполи
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
32
Алессандро Джакомель
ЦЗ
50
Микеле Сомма
ЦЗ
30
Давиде Басси
ВР
93
Федерико Барба
ЦЗ
8
Франко Синьорелли
ОП
10
Ассане Диуссе
ЦП
6
Джошуа Брилланте
ПП
9
Леван Мчедлидзе
ЦФ
10
Франческо Тавано
ЦФ
Остались в запасе
1
Рафаэль Кабрал
ВР
13
Роберто Коломбо
ВР
3
Энрике
ЦЗ
5
Себастьяно Луперто
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Эмполи - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Эмполи
Италия. Серия В, 12 тур
Эмполи
- : -
21.11.2026
Пиза
Италия. Серия В, 11 тур
Падова
2 : 2
07.11.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 10 тур
Эмполи
2 : 2
01.11.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 9 тур
Чезена
2 : 1
27.10.2026
Эмполи
Италия. Серия В, 8 тур
Эмполи
0 : 2
23.10.2026
Виченца
Италия. Серия В, 7 тур
Асколи
1 : 1
17.10.2026
Эмполи
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Карло Кастеллани
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