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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Наполи - Сассуоло
Наполи - Сассуоло: обзор матча 23 февраля 2015
Наполи
23.02.2015, понедельник, 21:00
Италия. Серия А, 24 тур
2 : 0
Завершен
Сассуоло
60'
Д. Сапата
69'
М. Гамшик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Наполи - Сассуоло
Замена
Д. Место
️️️️
Х. Кальехон
87'
Замена
Д. Де Гузман
️️️️
М. Гамшик
81'
76'
Замена
Д. Лазаревич
️️️️
С. Таидер
Красная карточка
Д. Мертенс
71'
ГОЛ! 2:0!
М. Гамшик
Пас отдал
Д. Сапата
69'
Замена
Д. Мертенс
️️️️
М. Габбиадини
64'
Желтая карточка
Д. Сапата
63'
ГОЛ! 1:0!
Д. Сапата
60'
56'
Травма
А. Флоро Флорес
Желтая карточка
В. Гаргано
54'
51'
Желтая карточка
Ф. Маньянелли
37'
Желтая карточка
П. Бьянко
Желтая карточка
К. Маджо
33'
22'
Замена
П. Бьянко
️️️️
П. Каннаваро
21'
Травма
П. Каннаваро
12'
Замена
Д. Бьондини
️️️️
Л. Антеи
9'
Травма
Л. Антеи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Наполи
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
ПЗ
7
Хосе Кальехон
ЛП
5
Давид Лопес
ОП
5
Вальтер Гаргано
ОП
17
Марек Гамшик
(К)
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ПП
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
23
Марсело Гаццола
ЛЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
51
Лука Антеи
ПЗ
9
Антонио Флоро Флорес
ЛВ
6
Симоне Миссироли
ОП
8
Сафир Таидер
ОП
4
Франческо Маньянелли
(К)
ЦП
10
Доменико Берарди
ПВ
11
Симоне Дзадза
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
Сассуоло
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
20
Паоло Бьянко
ЦЗ
11
Никола Сансоне
ЛВ
8
Давиде Бьондини
ЦП
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
27
Деян Лазаревич
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
4-2-3-1
21
Андухар
13
Гулам
39
Альбиоль
3
Кулибали
11
Маджо
5
Лопес
5
Гаргано
7
Кальехон
17
Гамшик
11
Габбиадини
91
Сапата
4-2-1-2-1
47
Консильи
51
Антеи
15
Ачерби
28
Каннаваро
23
Гаццола
6
Миссироли
8
Таидер
4
Маньянелли
10
Берарди
9
Флоро Флорес
11
Дзадза
7
Кальехон
27
Место
27
Место
7
Кальехон
17
Гамшик
18
Де Гузман
18
Де Гузман
17
Гамшик
11
Габбиадини
10
Мертенс
10
Мертенс
11
Габбиадини
8
Таидер
27
Лазаревич
27
Лазаревич
8
Таидер
28
Каннаваро
20
Бьянко
20
Бьянко
28
Каннаваро
51
Антеи
8
Бьондини
8
Бьондини
51
Антеи
Остались в запасе
Наполи
Сассуоло
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
1
Рафаэль Кабрал
ВР
3
Энрике
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
21
Жоржиньо
ЦП
Остались в запасе
86
Джанмарко Челесте
ВР
16
Чиро Полито
ВР
4
Маттео Бриги
ЦП
13
Раман Чибса
ЦП
11
Никола Сансоне
ЛВ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
10
Сержио Флоккари
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Наполи - Сассуоло
3
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Давиде Масса
(Империя)
Стадион:
Диего Армандо Марадона
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