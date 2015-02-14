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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Палермо - Наполи
Палермо - Наполи: обзор матча 14 февраля 2015
Палермо
14.02.2015, суббота, 22:45
Италия. Серия А, 23 тур
3 : 1
Завершен
Наполи
14'
А. Лазаар
36'
Ф. Васкес
66'
Л. Ригони
82'
М. Габбиадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Палермо - Наполи
Замена
М. Яяло
️️️️
Э. Баррето
86'
Желтая карточка
Ф. Больцони
82'
82'
ГОЛ! 3:1!
М. Габбиадини
Пас отдал
Д. Де Гузман
Замена
А. Белотти
️️️️
Ф. Васкес
78'
74'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
69'
Замена
В. Гаргано
️️️️
Д. Лопес
Замена
И. Чочев
️️️️
Р. Квайсон
69'
ГОЛ! 3:0!
Л. Ригони
Пас отдал
Ф. Васкес
66'
Желтая карточка
Л. Ригони
59'
54'
Замена
М. Габбиадини
️️️️
М. Гамшик
Желтая карточка
А. Рисполи
53'
41'
Желтая карточка
Г. Игуаин
ГОЛ! 2:0!
Ф. Васкес
Пас отдал
П. Дибала
36'
ГОЛ! 1:0!
А. Лазаар
Пас отдал
Ф. Васкес
14'
7'
Желтая карточка
Жоржиньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Палермо
70
Стефано Соррентино
ВР
4
Синиша Анджелкович
ЦЗ
19
Клаудио Терци
ЦЗ
19
Франческо Больцони
ЦП
33
Ашраф Лазаар
ЦП
8
Эдгар Баррето
ЦП
30
Лука Ригони
ЦП
20
Франко Васкес
АП
3
Андреа Рисполи
ПП
21
Пауло Дибала
ЦФ
19
Робин Квайсон
ЦФ
Главный тренер
Джузеппе Якини
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
3
Мигель Бритос
ЦЗ
23
Иван Стринич
ЦЗ
5
Давид Лопес
ОП
21
Жоржиньо
ЦП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
11
Кристиан Маджо
ПП
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Хосе Кальехон
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Палермо
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
21
Данило Ортис
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
18
Мато Яяло
ЦП
18
Ивайло Чочев
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
23
Жоао Силва
ЦФ
11
Андреа Белотти
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
91
Дуван Сапата
ЦФ
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
2-5-1-2
70
Соррентино
4
Анджелкович
19
Терци
19
Больцони
33
Лазаар
8
Баррето
30
Ригони
3
Рисполи
20
Васкес
19
Квайсон
21
Дибала
3-1-4-2
1
Кабрал
39
Альбиоль
3
Бритос
23
Стринич
5
Лопес
11
Маджо
18
Де Гузман
17
Гамшик
21
Жоржиньо
7
Кальехон
9
Игуаин
8
Баррето
18
Яяло
18
Яяло
8
Баррето
19
Квайсон
18
Чочев
18
Чочев
19
Квайсон
20
Васкес
11
Белотти
11
Белотти
20
Васкес
5
Лопес
5
Гаргано
5
Гаргано
5
Лопес
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
17
Гамшик
11
Габбиадини
11
Габбиадини
17
Гамшик
Остались в запасе
Палермо
Наполи
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Главный тренер
Джузеппе Якини
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
23
Жоао Силва
ЦФ
96
Аккурсио Бентивенья
ЦП
21
Данило Ортис
ЦЗ
1
Самир Уйкани
ВР
33
Эмерсон
ЛЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Милан Миланович
ЦЗ
14
Франческо Делла Рокка
ЦП
89
Мишель Морганелла
ПП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
13
Фаузи Гулам
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
3
Энрике
ЦЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
Главный тренер
Джузеппе Якини
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Палермо - Наполи
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Палермо
Италия. Серия В, 12 тур
Катанцаро
- : -
21.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 11 тур
Асколи
1 : 1
06.11.2026
Палермо
Италия. Серия В, 10 тур
Палермо
3 : 1
01.11.2026
Виченца
Италия. Серия В, 9 тур
Пиза
3 : 3
28.10.2026
Палермо
Италия. Серия В, 8 тур
Палермо
2 : 1
25.10.2026
Каррарезе
Италия. Серия В, 7 тур
Мантова
0 : 2
17.10.2026
Палермо
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Паоло Сильвио Маццолени
(Бергамо)
Стадион:
Ренцо Барбера
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