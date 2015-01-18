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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Лацио - Наполи
Лацио - Наполи: обзор матча 18 января 2015
Лацио
18.01.2015, воскресенье, 14:30
Италия. Серия А, 19 тур
0 : 1
Завершен
Наполи
18'
Г. Игуаин
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лацио - Наполи
87'
Замена
Д. Сапата
️️️️
Г. Игуаин
83'
Замена
Жоржиньо
️️️️
Д. Де Гузман
Замена
Б. Перейринья
️️️️
Л. Педро Каванда
83'
Замена
Д. Катальди
️️️️
М. Пароло
81'
77'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
Б. Кейта
69'
61'
Замена
М. Гамшик
️️️️
Д. Мертенс
59'
Желтая карточка
Д. Мертенс
Замена
М. Клозе
️️️️
К. Ледесма
46'
Желтая карточка
М. Пароло
43'
31'
Желтая карточка
Д. Лопес
18'
ГОЛ! 0:1!
Г. Игуаин
Пас отдал
Д. Мертенс
Желтая карточка
К. Ледесма
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лацио
1
Этрит Бериша
ВР
39
Луис Педро Каванда
ЛЗ
26
Штефан Раду
ЦЗ
27
Лорик Цана
ЦЗ
8
Душан Баста
ПЗ
6
Лукас Билья
ОП
16
Марко Пароло
ЦП
24
Кристиан Ледесма
(К)
ЦП
87
Антонио Кандрева
ПП
20
Филип Джорджевич
ЦФ
17
Бальде Кейта
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Наполи
1
Рафаэль Кабрал
ВР
23
Иван Стринич
ЛЗ
3
Калиду Кулибали
ЦЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
11
Кристиан Маджо
(К)
ПЗ
5
Вальтер Гаргано
ОП
5
Давид Лопес
ОП
18
Джонатан Де Гузман
ЦП
7
Хосе Кальехон
ПП
10
Дрис Мертенс
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Лацио
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
25
Бруну Перейринья
ЛП
12
Огений Онази
ЦП
32
Данило Катальди
ЦП
9
Мамаду Тункара
ЦФ
11
Мирослав Клозе
ЦФ
Наполи
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
21
Жоржиньо
ЦП
17
Марек Гамшик
ЦП
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
4-1-3-2
1
Бериша
39
Каванда
26
Раду
27
Цана
8
Баста
6
Билья
16
Пароло
24
Ледесма
87
Кандрева
17
Кейта
20
Джорджевич
4-2-2-2
1
Кабрал
11
Маджо
3
Кулибали
39
Альбиоль
23
Стринич
5
Гаргано
5
Лопес
7
Кальехон
18
Де Гузман
9
Игуаин
10
Мертенс
39
Каванда
25
Перейринья
25
Перейринья
39
Каванда
16
Пароло
32
Катальди
32
Катальди
16
Пароло
24
Ледесма
11
Клозе
11
Клозе
24
Ледесма
18
Де Гузман
21
Жоржиньо
21
Жоржиньо
18
Де Гузман
10
Мертенс
17
Гамшик
17
Гамшик
10
Мертенс
9
Игуаин
91
Сапата
91
Сапата
9
Игуаин
Остались в запасе
Лацио
Наполи
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
Главный тренер
Стефано Пиоли
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Остались в запасе
9
Мамаду Тункара
ЦФ
1
Томас Стракоша
ВР
22
Гуидо Гуерриери
ВР
6
Диего Новаретти
ЦЗ
25
Абдулай Конко
ПЗ
12
Огений Онази
ЦП
Остались в запасе
13
Роберто Коломбо
ВР
21
Мариано Андухар
ВР
3
Энрике
ЦЗ
27
Джандоменико Место
ПЗ
88
Гекхан Инлер
ЦП
11
Маноло Габбиадини
ЦФ
Главный тренер
Стефано Пиоли
Главный тренер
Рафаэль Бенитес
Статистика матча Лацио - Наполи
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Лацио
Италия. Серия А, 12 тур
Лацио
- : -
21.11.2026
Лечче
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Италия. Серия А, 10 тур
Лацио
2 : 1
01.11.2026
Кальяри
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Лацио
2 : 1
24.10.2026
Парма
Италия. Серия А, 7 тур
Ювентус
0 : 3
18.10.2026
Лацио
Наполи
Италия. Серия А, 12 тур
Наполи
- : -
21.11.2026
Торино
Италия. Серия А, 11 тур
Наполи
1 : 1
08.11.2026
Лацио
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Монца
1 : 4
28.10.2026
Наполи
Италия. Серия А, 8 тур
Наполи
3 : 3
24.10.2026
Рома
Информация о матче
Главный судья:
Никола Риццоли
(Болонья)
Стадион:
Олимпико
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол 3" 14:25 (прямая)
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