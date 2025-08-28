Введите ваш ник на сайте
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26

Сегодня, 20:10
12

Состоялась жеребьевка общего этапа Лиги чемпионов-2025/26.

Своих соперников узнали все 36 команд:

«Бавария»: «Челси», «ПСЖ», «Брюгге», «Арсенал», «Спортинг», ПСВ, «Юнион СЖ», «Пафос».

«Челси»: «Барселона», «Бавария», «Бенфика», «Аталанта», «Аякс», «Наполи», «Пафос», «Карабах».

«Реал»: «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Ювентус», «Бенфика», «Марсель», «Олимпиакос», «Монако», «Кайрат».

«Интер»: «Ливерпуль», «Боруссия Д», «Арсенал», «Атлетико», «Славия», «Аякс», «Кайрат», «Юнион СЖ».

«Боруссия Д»: «Интер», «Манчестер Сити», «Вильярреал», «Ювентус», «Буде-Глимт», «Тоттенхэм», «Атлетик», «Копенгаген».

«Ливерпуль»: «Реал», «Интер», «Атлетико», «Айнтрахт», ПСВ, «Марсель», «Карабах», «Галатасарай».

«Барселона»: «Челси», «ПСЖ», «Айнтрахт», «Брюгге», «Олимпиакос», «Копенгаген», «Славия», «Ньюкасл».

«ПСЖ»: «Бавария», «Барселона», «Аталанта», «Байер», «Тоттенхэм», «Спортинг», «Ньюкасл», «Атлетик».

«Манчестер Сити»: «Боруссия Д», «Реал», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Буде-Глимт», «Галатасарай», «Монако».

«Байер»: «ПСЖ», «Манчестер Сити», «Вильярреал», «Бенфика», ПСВ, «Олимпиакос», «Ньюкасл», «Копенганен».

«Арсенал»: «Бавария», «Интер», «Атлетико», «Брюгге», «Олимпиакос», «Славия», «Кайрат», «Атлетик».

«Аталанта»: «Челси», «ПСЖ», «Брюгге», «Айнтрахт», «Славия», «Марсель», «Атлетик», «Юнион».

«Брюгге»: «Барселона», «Бавария», «Арсенал», «Аталанта», «Марсель», «Спортинг», «Монако», «Кайрат».

«Бенфика»: «Реал», «Челси», «Байер», «Ювентус», «Наполи», «Аякс», «Карабах», «Ньюкасл».

«Айнтрахт»: «Ливерпуль», «Барселона», «Аталанта», «Атлетико», «Тоттенхэм», «Наполи», «Галатасарай», «Карабах».

«Ювентус»: «Боруссия Д», «Реал», «Бенфика», «Вильярреал», «Спортинг», «Буде-Глимт», «Пафос», «Монако».

«Атлетико»: «Интер», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Арсенал», «Буде-Глимит», ПСВ, «Юнион СЖ», «Галатасарай».

«Вильярреал»: «Манчестер Сити», «Боруссия Д», «Ювентус», «Байер», «Аякс», «Тоттенхэм», «Копенгаген», «Пафос».

«Марсель»: «Ливерпуль», «Реал», «Аталанта», «Брюгге», «Аякс», «Спортинг», «Ньюкасл», «Юнион СЖ».

«Тоттенхэм»: «Боруссия Д», «ПСЖ», «Вильярреал», «Айнтрахт», «Славия», «Буде-Глимт», «Копенгаген», «Монако».

«Буде-Глимт»: «Манчестер Сити», «Боруссия Д», «Атлетико», «Ювентус», «Тоттенхэм», «Славия», «Монако», «Галатасарай».

«Спортинг»: «ПСЖ», «Бавария», «Брюгге», «Ювентус», «Марсель», «Наполи», «Кайрат», «Атлетик».

«Олимпиакос»: «Реал», «Барселона», «Байер», «Арсенал», ПСВ, «Аякс», «Пафос», «Кайрат».

«Аякс»: «Интер», «Челси», «Бенфика», «Вильярреал», «Олимпиакос», «Марсель», «Галатасарай», «Карабах».

«Славия»: «Барселона», «Интер», «Арсенал», «Аталанта», «Буде-Глимт», «Тоттенхэм», «Атлетик», «Пафос».

ПСВ: «Бавария», «Ливерпуль», «Атлетико», «Байер», «Наполи», «Олимпиакос», «Юнион СЖ», «Ньюкасл».

«Наполи»: «Челси», «Манчестер Сити», «Айнтрахт», «Бенфика», «Спортинг», ПСВ, «Карабах», «Копенгаген».

«Атлетик»: «ПСЖ», «Боруссия Д», «Арсенал», «Аталанта», «Спортинг», «Славия», «Карабах», «Ньюкасл».

«Карабах»: «Челси», «Ливерпуль», «Айнтрахт», «Бенфика», «Аякс», «Наполи», «Копенгаген», «Атлетик».

«Монако»: «Манчестер Сити», «Реал», «Ювентус», «Брюгге», «Тоттенхэм», «Буде-Глимт», «Галатасарай», «Пафос».

«Галатасарай»: «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Айнтрахт», «Буде-Глимт», «Аякс», «Юнион СЖ», «Монако».

«Ньюкасл»: «Барселона», «ПСЖ», «Бенфика», «Байер», ПСВ, «Марсель», «Атлетик», «Юнион СЖ».

«Юнион СЖ»: «Интер», «Бавария», «Аталанта», «Атлетико», «Марсель», ПСВ, «Ньюкасл», «Галатасарай».

«Пафос»: «Бавария», «Челси», «Вильярреал», «Ювентус», «Славия», «Олимпиакос», «Монако», «Кайрат».

«Копенгаген»: «Боруссия Д», «Барселона», «Байер», «Вильярреал», «Наполи», «Тоттенхэм», «Кайрат», «Карабах».

«Кайрат»: «Реал», «Интер», «Брюгге», «Арсенал», «Олимпиакос», «Спортинг», «Пафос», «Копенгаген».

  • На общем этапе ЛЧ каждая команда проведет по 8 матчей: по 4 дома и на выезде.
  • Напрямую в 1/8 финала выходят команды, занявшие 8 первых мест в таблице общего этапа.
  • Команды с 9-го по 24-е место проведут стыковые матчи. Остальные вылетают из еврокубков.
  • Общий этап продлится с 16 сентября 2025 года по 28 января 2026 года.

Реакция игроков «Кайрата» на матч с «Реалом» в Лиге чемпионов
Тренер «Кайрата» – о выходе в общий этап ЛЧ: «Поддержка из России была мощная»
В УЕФА приняли неожиданное решение по финалам Лиги чемпионов
Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов ПСЖ Реал Манчестер Сити Бавария Ливерпуль Интер Челси Боруссия Д Барселона Арсенал Байер Атлетико Бенфика Аталанта Вильярреал Ювентус Тоттенхэм Аякс Наполи Кайрат
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2025/26
Все новости
18+
