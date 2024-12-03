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    Состав корзин для жеребьевки клубного ЧМ-2025

    ФИФА в соцсетях опубликовала состав корзин для жеребьевки группового этапа клубного ЧМ-2025. Турнир пройдет в США с 15 июня по 15 июля.

    Корзина 1: «Манчестер Сити» (Англия), «Реал» Мадрид (Испания), «Бавария» (Германия), «Пари Сен-Жермен» (Франция), «Фламенго» (Бразилия), «Палмейрас» (Бразилия), «Ривер Плейт» (Аргентина), «Флуминенсе» (Бразилия).

    Корзина 2: «Челси» (Англия), «Боруссия» Дортмунд (Германия), «Интер» (Италия), «Порту» (Португалия), «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Ювентус» (Италия), «Ред Булл Зальцбург» (Австрия).

    Корзина 3: «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия), «Ульсан» (Южная Корея), «Аль-Ахли» (Египет), «Уидад» (Марокко), «Монтеррей» (Мексика), «Леон» (Мексика), «Бока Хуниорс» (Аргентина), «Ботафого» (Бразилия).

    Корзина 4: «Урава Ред Даймондс» (Япония), «Аль-Айн» (ОАЭ), «Эсперанс» (Тунис), «Мамелоди Сандаунс» (ЮАР), «Пачука» (Мексика), «Сиэтл Саундерс» (США), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Интер Майами» (США).

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    Источник: «Бомбардир»

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    03.12.2024 19:54
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    Комментарии (1)
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    Yegres
    1733249470
    Напридумывали турниров. А потом в своих чемпионатах футболисты ломаться будут
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