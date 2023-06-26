Как и с кем игроки РПЛ провели отпуск: самые яркие кадры со всего мира

Пора отпусков в РПЛ завершена, команды уже вышли с каникул и приступили к тренировкам. Футболисты провели паузу в разных местах: кто-то уехал за рубеж, кто-то остался дома. Мы посмотрели их социальные сети и сделали выборку, кто, как и с кем отдохнул.

Динамовец Федор Смолов провел медовый месяц в Италии. Его жена – блогерша и диджей Карина Истомина.

Одноклубник Смолова Игорь Лещук побывал в США и отметился едкими комментариями об американском быте. На другой континент вратарь летал с бывшей пресс-атташе «Динамо» Полиной Лысенко. Официально об отношениях пара не объявляла, но в «тусовке» о них говорят как о едином целом с весны. Лещук сейчас в бракоразводном процессе с матерью двух своих дочерей.

«Оправдываться не должна»: экс-ведущая «Динамо» Лысенко – о слухах, что Лещук из-за нее бросил семью

Из «Динамо» ушла Полина Лысенко – одна из самых умных и красивых девушек русского футбола

Направление нападающего «Локомотива» Сергея Пиняева – Турция, средиземноморское побережье.

Спартаковец Наиль Умяров в рамках восстановления от травмы провел отпуск на Мальдивах с женой Алиной. Они арендовали целую виллу.

Форвард «Спартака» Бальде Кейта выбрал Европу. Побывал на Сардинии и на Ибице. Рядом – жена Симона и дети.

Вратарь «Спартака» Александр Селихов ловил рыбу в дельте Волги в Астрахани.

Александр Соболев тоже был на воде. И даже шутил с отсылкой на свое прозвище – Дельфин.

«Спapтак» представил календарь на сезон в стиле аниме: игра с «Ростовом» – гонка дельфинов, с «Зенитом» – газета с «Раз-два-три»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа путешествовал с семьей по Западной Европе. Побывал в Париже, Греции, Италии.

Зенитовец Малком наслаждался временем с девушкой Летицией и новорожденным сыном в Бразилии.

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин женил дочь Валерию в Испании. И чуть отдохнул в Мадриде с женой Дарьей.

Фото: социальные сети Федора Смолова, Карины Истоминой, Игоря Лещука, Полины Лысенко, Сергея Пиняева, Алины Умяровой, Кристиана Нобоа, Бальде Кейта, Малкома, Александра Селихова, Валерия Карпина

Рыбус ушел из «Спартака» в «Pубин», «Зeнит» подтвердил выкупа Мантуана. Таблица трансферов РПЛ

Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты

Гюндоган – в «Барселоне», Кулибали – в «Аль-Хиляле». LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»