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    • «Спартак» представил календарь на сезон в стиле аниме: игра с «Ростовом» – гонка дельфинов, с «Зенитом» – газета с «Раз-два-три»

    «Спартак» представил календарь на сезон в стиле аниме: игра с «Ростовом» – гонка дельфинов, с «Зенитом» – газета с «Раз-два-три»

    Пресс-служба «Спартака» создала видеопредставление календаря нового сезона РПЛ. Он презентован в стиле аниме.

    На каждого соперника москвичи придумали свою отсылку. Например:

    • матч с «Ростовом» – гонка дельфинов (очевидно, имеются в виду Александр Соболев и Николай Комличенко);
    • матч с «Балтикой» – удар банок из-под пива (безалкогольного) и колы;
    • матч с «Уралом» – встреча с комментатором Борисом Аболиным.

    Также «Спартак» проиллюстрировал просмотр VAR-комнатой эпизодов с «наступом», которых было много в последнем сезоне. Это относится к матчу с «Зенитом».

    Игра с ЦСКА показана через судью Сергея Карасева, который увлекается роком.

    Сезон стартует 23 июля.

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    Источник: ютуб-канал «Спартака»

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