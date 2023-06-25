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  • «Спартак» представил календарь на сезон в стиле аниме: игра с «Ростовом» – гонка дельфинов, с «Зенитом» – газета с «Раз-два-три»

«Спартак» представил календарь на сезон в стиле аниме: игра с «Ростовом» – гонка дельфинов, с «Зенитом» – газета с «Раз-два-три»

25 июня 2023, 18:52
8

Пресс-служба «Спартака» создала видеопредставление календаря нового сезона РПЛ. Он презентован в стиле аниме.

На каждого соперника москвичи придумали свою отсылку. Например:

  • матч с «Ростовом» – гонка дельфинов (очевидно, имеются в виду Александр Соболев и Николай Комличенко);
  • матч с «Балтикой» – удар банок из-под пива (безалкогольного) и колы;
  • матч с «Уралом» – встреча с комментатором Борисом Аболиным.

Также «Спартак» проиллюстрировал просмотр VAR-комнатой эпизодов с «наступом», которых было много в последнем сезоне. Это относится к матчу с «Зенитом».

Игра с ЦСКА показана через судью Сергея Карасева, который увлекается роком.

Сезон стартует 23 июля.

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Источник: ютуб-канал «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ростов Зенит
Комментарии (8)
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SuperNils
1687710612
Чё-то ваще какая-то херня невнятная.
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То ли ещё будет
1687710704
Прикольно, с юмором. Молодцы.
Ответить
zra78
1687712272
Господи.. какой ужас?
Ответить
qawzsexdr
1687773955
Хрень какая-то
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Spirit_78
1688035763
Хотят "раз два три", а получат опять "е5 спартак е5".
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