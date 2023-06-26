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    • Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем рестораны в США. В России в любой забегаловке обслуживание лучше»

    Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем рестораны в США. В России в любой забегаловке обслуживание лучше»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об отдыхе в США.

    – Вы в пятый раз отдыхаете в США. Что вас побуждает туда возвращаться?

    – В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки этой страны. Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. А возвращаюсь из-за атмосферы – там есть позитивные моменты. Тот же Нью-Йорк – вроде бы суета, но атмосфера нравится.

    А вот нормально покушать в Америке – большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело.

    – В Москве ситуация с ресторанами получше, чем в США?

    – В Москве даже шаурма вкуснее!

    – После вашего высказывания про бахилы было много комментариев: «Все такие патриоты, критикуете Америку, но все равно возвращаетесь туда».

    – Путешествия для этого и существуют – чтобы приехать, посмотреть, взять что-то хорошее, подчеркнуть, что у них лучше по сравнению с нашим. Ты едешь, чтобы привезти сюда положительное, получить эмоции.

    Я просто съездил на отдых в Америку и вернулся в Россию. Какая разница, куда? Кто-то летает в Турцию или куда-то еще.

    – Намерены еще раз посетить Америку?

    – Наверное, да. Хочу детей взять с собой, сводить в парк аттракционов.

    – Есть ли еще история о США, которая показательно говорит об их стране?

    – Много всего. У них много странных людей и бездомных на улицах. Что в предыдущих моих поездках, что в этой, замечал.

    Что касается сервиса – вопрос не только в бахилах. Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет!

    В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке – 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +40056

      Project Бабангида 12 секунд назад

      шаурма, Сидр, и Боярышник. приехал, попробовал.....не вернулся

      0
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      Рейтинг: +81

      vaisboston 15 минут назад

      Вы в пятый раз отдыхаете в США=====
      Ну че тут сказать.Человек в пятый раз поехал в США чтобы узнать что ---" В Москве даже шаурма вкуснее!".
      Грандиозный факт.

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