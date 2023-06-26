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  • Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем рестораны в США. В России в любой забегаловке обслуживание лучше»

Лещук: «В Москве даже шаурма вкуснее, чем рестораны в США. В России в любой забегаловке обслуживание лучше»

26 июня 2023, 18:55
5

Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал об отдыхе в США.

– Вы в пятый раз отдыхаете в США. Что вас побуждает туда возвращаться?

– В первые разы мне нравилась атмосфера, меньше внимания обращал на минусы и недостатки этой страны. Сейчас все больше обращаю внимание, что у них не все идеально. А возвращаюсь из-за атмосферы – там есть позитивные моменты. Тот же Нью-Йорк – вроде бы суета, но атмосфера нравится.

А вот нормально покушать в Америке – большая проблема. Сложно найти хорошие места, и чтобы еще поесть правильно можно было, потому что у них много заведений фастфуда и хот-доги с булками на каждом углу продают. При этом найти хороший ресторан тяжело.

– В Москве ситуация с ресторанами получше, чем в США?

– В Москве даже шаурма вкуснее!

– После вашего высказывания про бахилы было много комментариев: «Все такие патриоты, критикуете Америку, но все равно возвращаетесь туда».

– Путешествия для этого и существуют – чтобы приехать, посмотреть, взять что-то хорошее, подчеркнуть, что у них лучше по сравнению с нашим. Ты едешь, чтобы привезти сюда положительное, получить эмоции.

Я просто съездил на отдых в Америку и вернулся в Россию. Какая разница, куда? Кто-то летает в Турцию или куда-то еще.

– Намерены еще раз посетить Америку?

– Наверное, да. Хочу детей взять с собой, сводить в парк аттракционов.

– Есть ли еще история о США, которая показательно говорит об их стране?

– Много всего. У них много странных людей и бездомных на улицах. Что в предыдущих моих поездках, что в этой, замечал.

Что касается сервиса – вопрос не только в бахилах. Официантам вообще все равно на тебя! Для них считается нормой оставить чаевые за обслуживание, которого нет!

В России, если я не ошибаюсь, в чеках 8-10 процентов чаевых, а в Америке – 20-22 процента. Понятно, что по желанию, но ты должен отдать 20 процентов от чека за обслуживание, которое в России в любой забегаловке будет лучше!

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Динамо Лещук Игорь
Комментарии (5)
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Project Бабангида
1687796785
шаурма, Сидр, и Боярышник. приехал, попробовал.....не вернулся
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Эном айс
1687796898
Вот же- ж, пися подколготная.. То там ему "не это", то здесь ему "не то".( Взрослый ,вроде....Но,не возмужалый.)
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jet andy
1687798433
Очередной кандидат в ГД.
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balam
1687799975
Лещука уже поперли из динамы, ща из страны выпрут.лещук ты дебил-в итальянских,русских,китайских и т.д. ресторанах где фастфуд видел?как та ******
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