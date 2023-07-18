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Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты

18 июля 2023, 23:00
12

В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.

«Зенит»

ЦСКА

  • 4 июля: «Нефтехимик» – 4:0.
  • 8 июля: «Динамо» – 0:5.
  • 9 июля: «Динамо» – 3:6.

«Спартак»

  • 5 июля: «Торпедо» – 2:2.
  • 8 июля: «Акрон»1:1.
  • 8 июля: «Акрон» – 0:2.
  • 18 июля: «Нефтчи» – 2:0.

«Ростов»

«Ахмат»

  • 25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.
  • 1 июля: «Зенит-2» – 4:2.
  • 7 июля: «Форте» – 2:4.
  • 15 июля: «Динамо» (Ставрополь) – 5:0.

«Краснодар»

  • 8 июля: «Черноморец» – 2:2.
  • 11 июля: «Кубань» – 3:0.
  • 15 июля: «Сочи» – 2:2.

«Оренбург»

«Локомотив»

«Динамо»

«Сочи»

«Урал»

  • 29 июня: «Триумф» – 13:0.
  • 2 июля: «Тюмень» – 1:3.
  • 6 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 0:0.
  • 13 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 3:0.
  • 16 июля: «Крылья Советов» – 1:1.

«Крылья Советов»

«Пари НН»

«Факел»

  • 6 июля: «Спартак» (Тамбов) – 2:0.
  • 9 июля: «Ростов» – 0:3.
  • 15 июля: «Ростов» – 1:0.

«Рубин»

  • 4 июля: КАМАЗ – 5:1.
  • 8 июля: «Торпедо» – 1:1.
  • 12 июля: «Крылья Советов» – 0:1.
  • 12 июля: «Крылья Советов» – 2:1.

«Балтика»

  • 2 июля: «Шинник» – 0:1.
  • 6 июля: «Локомотив» – 1:0.
  • 11 июля: «Балтика-БФУ» – 8:2.
  • 15 июля: «Ислочь» – 5:0.

Источник: «Бомбардир»
Зенит ЦСКА Спартак Ростов Ахмат Краснодар Оренбург Локомотив Динамо Сочи Урал Балтика Рубин Крылья Советов
Комментарии (12)
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Алтарь
1687784920
Пока мы временно не участвуем в Европейских турнирах можно было календарь Чемпионата поменять , а вот эти бессмысленные продолжительные товарищеские турниры ни к чему.
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Дядя Серёжа
1688101642
Им бы понедельники взять и отменить... Им бы зимы русские взять и сократить... Не получается?
Ответить
САДЫЧОК
1688188826
Летом должен быть перерыв !
Ответить
bomilazdeshnii
1688304442
Все это (как и трансферы) описывается одной фразой- варимся в собственном соку, что хорошо только для картошки, да и то не всегда.
Ответить
zigbert
1688730909
Не будем придавать особого значения товарищеским играм. Команды находятся на разных уровнях подготовки.
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paracetamol
1689234244
Спердяк зажигает!
Ответить
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