В ИЮНЕ-ИЮЛЕ должен проводиться ЧЕМПИОНАТ России. А все эти товарняки - в ЗИМНЕЕ межсезонье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.
- 1 июля: «Нефтчи».
- 4 июля: «Црвена Звезда».
- 9 июля: «Фенербахче».
ЦСКА
- 26 июня: «Форте».
- 1 июля: «Черноморец».
- 6 июля: «Динамо» (Махачкала).
- 9 июля: «Факел».
- 15 июля: «Факел».
- 25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.
«Краснодар»
- 4 июля: «Эгнатия».
- 7 июля: «Трактор».
«Динамо»
- 4 июля: «СКА-Хабаровск».
- 25 июня: «Алания» – 2:1.
- 6 июля: «Ленинградец».
- 10 июля: «Виста».
- 15 июля: «Краснодар»
«Урал»
- 1 июля: «Сокол».
- 7 июля: «Нефтехимик».
- 12 июля: «Рубин».
- 16 июля: «Урал».
- 4 июля: «Текстильщик».
- 9 июля: «Сокол».
- 6 июля: «Спартак» (Тамбов).
- 9 июля: «Ростов».
- 15 июля: «Ростов».
«Рубин»
- 4 июля: КАМАЗ.
- 8 июля: «Торпедо».
- 12 июля: «Крылья Советов».
«Балтика»
- 6 июля: «Локомотив».
- 11 июля: «Балтика-БФУ».
- 15 июля: «Ислочь».