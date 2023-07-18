В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.
- 1 июля: «Нефтчи» – 3:1.
- 4 июля: «Црвена Звезда» – 1:2.
- 9 июля: «Фенербахче» – 0:0 (4:3 по пенальти).
- 10 июля: «Динамо» СПб – 4:0.
ЦСКА
- 4 июля: «Нефтехимик» – 4:0.
- 8 июля: «Динамо» – 0:5.
- 9 июля: «Динамо» – 3:6.
- 26 июня: «Форте» – 4:2.
- 1 июля: «Черноморец» – 4:1.
- 6 июля: «Динамо» (Махачкала) – 2:1.
- 9 июля: «Факел» – 3:0.
- 15 июля: «Факел» – 0:1.
- 25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.
- 1 июля: «Зенит-2» – 4:2.
- 7 июля: «Форте» – 2:4.
- 15 июля: «Динамо» (Ставрополь) – 5:0.
«Краснодар»
- 8 июля: «Черноморец» – 2:2.
- 11 июля: «Кубань» – 3:0.
- 15 июля: «Сочи» – 2:2.
- 4 июля: «Эгнатия» – 0:0.
- 7 июля: «Трактор» – 3:3.
- 11 июля: «Газиантеп» – 2:2.
- 12 июля: «Маниса» – 2:2.
- 14 июля: «Суклея» – 6:1.
- 15 июля: «Габала» – 1:1.
- 26 июня: «Иртыш» – 1:1.
- 30 июня: «Волгарь» – 4:2.
- 6 июля: «Балтика» – 0:1.
- 9 июля: «СКА-Хабаровск» – 3:0.
- 14 июля: «Квант» – 7:0.
«Динамо»
- 4 июля: «СКА-Хабаровск» – 2:1.
- 8 июля: ЦСКА – 5:0.
- 9 июля: ЦСКА – 6:3.
- 25 июня: «Алания» – 2:1.
- 6 июля: «Ленинградец» – 4:1.
- 10 июля: «Енисей» – 5:2.
- 15 июля: «Краснодар» – 2:2
«Урал»
- 29 июня: «Триумф» – 13:0.
- 2 июля: «Тюмень» – 1:3.
- 6 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 0:0.
- 13 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 3:0.
- 16 июля: «Крылья Советов» – 1:1.
- 1 июля: «Сокол» – 1:2.
- 7 июля: «Нефтехимик» – 3:2.
- 12 июля: «Рубин» – 1:0.
- 12 июля: «Рубин» – 1:2.
- 16 июля: «Урал» – 1:1.
- 4 июля: «Текстильщик» – 2:0.
- 10 июля: «Сатурн» – 2:0.
- 6 июля: «Спартак» (Тамбов) – 2:0.
- 9 июля: «Ростов» – 0:3.
- 15 июля: «Ростов» – 1:0.
«Рубин»
- 4 июля: КАМАЗ – 5:1.
- 8 июля: «Торпедо» – 1:1.
- 12 июля: «Крылья Советов» – 0:1.
- 12 июля: «Крылья Советов» – 2:1.
«Балтика»
Источник: «Бомбардир»