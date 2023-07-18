В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.

«Зенит»

ЦСКА

4 июля: «Нефтехимик» – 4:0.

8 июля: «Динамо» – 0:5.

9 июля: «Динамо» – 3:6.

«Спартак»

«Ростов»

26 июня: «Форте» – 4:2.

1 июля: «Черноморец» – 4:1.

6 июля: «Динамо» (Махачкала) – 2:1.

9 июля: «Факел» – 3:0.

15 июля: «Факел» – 0:1.

«Ахмат»

25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.

1 июля: «Зенит-2» – 4:2.

7 июля: «Форте» – 2:4.

15 июля: «Динамо» (Ставрополь) – 5:0.

«Краснодар»

8 июля: «Черноморец» – 2:2.

11 июля: «Кубань» – 3:0.

15 июля: «Сочи» – 2:2.

«Оренбург»

4 июля: «Эгнатия» – 0:0.

7 июля: «Трактор» – 3:3.

11 июля: «Газиантеп» – 2:2.

12 июля: «Маниса» – 2:2.

14 июля: «Суклея» – 6:1.

15 июля: «Габала» – 1:1.

«Локомотив»

26 июня: «Иртыш» – 1:1.

30 июня: «Волгарь» – 4:2.

6 июля: «Балтика» – 0:1.

9 июля: «СКА-Хабаровск» – 3:0.

14 июля: «Квант» – 7:0.

«Динамо»

4 июля: «СКА-Хабаровск» – 2:1.

8 июля: ЦСКА – 5:0.

9 июля: ЦСКА – 6:3.

«Сочи»

«Урал»

29 июня: «Триумф» – 13:0.

2 июля: «Тюмень» – 1:3.

6 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 0:0.

13 июля: «Нефтчи» (Фергана) – 3:0.

16 июля: «Крылья Советов» – 1:1.

«Крылья Советов»

1 июля: «Сокол» – 1:2.

7 июля: «Нефтехимик» – 3:2.

12 июля: «Рубин» – 1:0.

12 июля: «Рубин» – 1:2.

16 июля: «Урал» – 1:1.

«Пари НН»

«Факел»

6 июля: «Спартак» (Тамбов) – 2:0.

9 июля: «Ростов» – 0:3.

15 июля: «Ростов» – 1:0.

«Рубин»

4 июля: КАМАЗ – 5:1.

8 июля: «Торпедо» – 1:1.

12 июля: «Крылья Советов» – 0:1.

12 июля: «Крылья Советов» – 2:1.

«Балтика»