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    Товарищеские матчи РПЛ LIVE: календарь и все результаты

    В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.

    «Зенит»

    ЦСКА

    «Спартак»

    «Ростов»

    «Ахмат»

    • 25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.

    «Краснодар»

    «Оренбург»

    «Локомотив»

    «Динамо»

    «Сочи»

    «Урал»

    «Крылья Советов»

    «Пари НН»

    «Факел»

    • 6 июля: «Спартак» (Тамбов).
    • 9 июля: «Ростов».
    • 15 июля: «Ростов».

    «Рубин»

    • 4 июля: КАМАЗ.
    • 8 июля: «Торпедо».
    • 12 июля: «Крылья Советов».

    «Балтика»

    • 6 июля: «Локомотив».
    • 11 июля: «Балтика-БФУ».
    • 15 июля: «Ислочь».

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +20685

      Cleaner 2 часа назад

      В ИЮНЕ-ИЮЛЕ должен проводиться ЧЕМПИОНАТ России. А все эти товарняки - в ЗИМНЕЕ межсезонье!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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      Рейтинг: +4800

      Бомбардиръ > Cleaner 2 часа назад

      Да, пора переходить на сезон весна-осень. А что нас держит?

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      Рейтинг: +20685

      Cleaner > Бомбардиръ 1 час назад

      Дурное руководство РФС нас держит.

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