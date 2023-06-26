В РПЛ межсезонье, а значит пора товарищеских (контрольных) матчей. В этом обновляемом материале мы будем следить за календарем всех клубов лиги и их результатами.

«Зенит»

ЦСКА

«Спартак»

5 июля: «Акрон».

8 июля: «Торпедо».

18 июля: «Нефтчи».

«Ростов»

26 июня: «Форте».

1 июля: «Черноморец».

6 июля: «Динамо» (Махачкала).

9 июля: «Факел».

15 июля: «Факел».

«Ахмат»

25 июня: «Динамо» (Махачкала) – 1:1.

«Краснодар»

«Оренбург»

4 июля: «Эгнатия».

7 июля: «Трактор».

«Локомотив»

«Динамо»

«Сочи»

25 июня: «Алания» – 2:1.

6 июля: «Ленинградец».

10 июля: «Виста».

15 июля: «Краснодар»

«Урал»

«Крылья Советов»

«Пари НН»

4 июля: «Текстильщик».

9 июля: «Сокол».

«Факел»

6 июля: «Спартак» (Тамбов).

9 июля: «Ростов».

15 июля: «Ростов».

«Рубин»

4 июля: КАМАЗ.

8 июля: «Торпедо».

12 июля: «Крылья Советов».

«Балтика»