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    • Месси уходит из «ПСЖ», «Лестер» попрощается с главной звездой. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»

    Месси уходит из «ПСЖ», «Лестер» попрощается с главной звездой. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»

    Первый день лета – скоро в ведущих лигах открываются трансферные окна, но клубы уже сейчас выходят на рынок в поисках усилений. Мы будем внимательно следить за переходами игроков в клубах топ-5 лиг и просто за главными трансферами. Все самые важные переходы будут в нашем трансферном онлайне.

    1 июня

    Лионель Месси уходит из «ПСЖ». Это подтвердил Кристоф Гальтье. Матч с «Клермоном» будет для него последним за клуб.

    Юри Тилеманс уходит из «Лестера» на правах свободного агента. В 2019-м «Лестер» купил его у «Монако» за 45 млн евро.

    Марек Гамшик объявил о завершении карьеры. Последний год он провел в «Трабзонспоре».

    «Болонья» приобрела Штефана Поша у «Хоффенхайма» за 5 млн евро.

    «Брентфорд» купил за 13 млн евро основного вратаря «Фрайбурга» Марка Флеккена.

    • Дебютант Лиги чемпионов «Унион» выкупил у «Порту» защитника Диогу Лейте за 7,5 млн евро.

    «Айнтрахт» выкупил у «ПСЖ» крайнего полузащитника Эрика Эбимбе за 6,5 млн евро.

    Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 00:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9115

      vladik12 21 час назад

      О, интересно. Удобно следить за всеми трансферами в одном месте.

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