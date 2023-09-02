Месси уходит из «ПСЖ», «Лестер» попрощается с главной звездой. LIVE главных трансферов мира от «Бомбардира»

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  • Феликс и Канселу в «Барсе», «ПСЖ» отдал 95 млн за Коло-Муани. Главные переходы последнего дня трансферного окна

Феликс и Канселу в «Барсе», «ПСЖ» отдал 95 млн за Коло-Муани. Главные переходы последнего дня трансферного окна

2 сентября 2023, 11:18
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В ведущих лигах открыты трансферные окна. Мы будем внимательно следить за переходами игроков в клубах топ-5 лиг и просто за главными трансферами. Все самые важные переходы будут в нашем трансферном онлайне.

Схема такая: мы будем показывать все трансферы недели по дням. А с наступлением новой недели будем упаковывать главные переходы в отдельный блок.

Последний день трансферного окна

«Милан» не стал держать дорогущего Дивока Ориги и отдал его в «Ноттингем» в аренду на весь сезон.

Алекс Ивоби возвращается в Лондон. Правда, не в «Арсенал», а в «Фулхэм». Для этого «Фулхэм» заплатил «Эвертону» 25,7 млн евро.

• Коло-Муани в «ПСЖ»! Сумма трансфера – 95 млн евро! И это рекордная продажа для «Айнтрахта». Коло-Муани уверенно врывается в топ переходов этого трансферного окна.

• Оказывается, «Тоттенхэм» умеет не только продавать игроков, но и совершать мощные трансферы. Лондонцы заплатили 55 млн евро за полузащитника «Ноттингема» Бреннана Джонсона.

«Аякс» заплатил 8 млн евро за левого защитника «Штутгарта» и сборной Хорватии Борну Сосу.

• Очень неожиданную аренду оформила «Жирона», взяв до конца сезона Эрика Гарсию из «Барсы». Нет данных об опции выкупа.

• «МЮ» в то же время завершил сделку по переходу Софьяна Амрабата из «Фиорентины». Пока тоже аренда, но есть право выкупа.

• «Манчестер Юнайтед» отказался от Мэйсона Гринвуда, но игрок быстро нашел новую команду – ушел в аренду в «Хетафе».

• И еще одна аренда от «Барсы»: взяла на сезон Жоау Канселу у «Ман Сити». Канселу так и не помирился с Пепом Гвардиолой. Но и новый постоянный клуб тоже не нашел.

• «Барса» официально арендовала Жоау Феликса у «Атлетико»! Аренда действует до следующего лета. У «Барсы» не будет опции выкупа.

Каспер Шмейхель – свободный агент. Год назад он перешел в «Ниццу» ради нового вызова.

• Ирвинг Лозано из «Наполи» вернулся в ПСВ. Четыре года назад он переезжал из Эйндховена за 45 млн евро.

«Клермон» арендовал Шамара Николсона у «Спартака». Он не сыграл но одной встречи в РПЛ в этом сезоне. Бальде Кейта уехал в аренду в «Эспаньол».

• Бывший футболист сборной Голландии Деви Классен перешел на правах свободного агента в «Интер». У него был год по контракту с «Аяксом», но стороны расторгли соглашение.

• Еще одна бесплатная аренда: сербский нападающий проведет этот сезон в составе «Милана». Возможности выкупить Йовича у миланцев не будет.

• «Манчестер Юнайтед» арендовал Серхио Регилона у «Тоттенхэма».

• «Ноттингем» приобрел Николаса Домингеса из «Болоньи», заплатив за него чуть больше 11 млн евро.

«Севилья» расторгла контракт с Папу Гомесом. В 2021-м он перешел туда после ссоры с Джан Пьеро Гасперини в «Аталанте». Вместе с «Севильей» Гомес выиграл Лигу Европы в прошлом сезоне.

«Астон Вилла» арендовала у «Барселоны» Клемана Лангле. Это аренда без права выкупа. «Барса» возьмет на себя 75% зарплаты.

«Брайтон» официально арендовал на год Ансу Фати. У английского клуба не будет права выкупа. Фати – воспитанник «Барселоны». Суммарно он провел за родной клуб 112 матчей и забил 29 голов, а еще стал чемпионом Испании в составе «Барселоны». Год назад он взял 10-й номер: первый футболист в «Барсе» с десяткой на спине после Лионеля Месси. Многие медиа, кстати, называли Фати «сменщиком Месси» в клубе.

«Ноттингем» арендовал защитника «Арсенала» Нуну Тавареша. Аренда действует до лета следующего года. При этом у «Ноттингема» будет право выкупа.

«Манчестер Сити» не отстает от конкурентов: заплатил 53,2 млн фунтов за хавбека «Вулверхэмптона» Матеуша Нунеша. Суммарно в своей карьере в АПЛ Нунеш провел 34 матча и забил 1 гол.

Леонардо Бонуччи на правах свободного агента ушел в немецкий «Унион». Бонуччи не был заявлен за «Юве» в этом сезоне Серии А.

• «Ман Сити» продал «Челси» 21-летнего атакующего полузащитника Коула Палмера за 47 млн евро+бонусы.

• Голкипер сборной Турции Алтай Байындыр перешел в «Манчестер Юнайтед». Сумма сделки составила 5 млн евро.

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Фото: dpa, imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press; социальные сети «Аль-Иттифака», «Гавра», официальный сайт «Манчестер Юнайтед»

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Источник: «Бомбардир»
Европа
Комментарии (12)
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vladik12
1685625403
О, интересно. Удобно следить за всеми трансферами в одном месте.
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Таврида
1686664249
Да, Джордан не Хенрик...
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zigbert
1687349642
Самыми важными переходами стали пожалуй Беллингема в Реал и Нкунку в Челси.
Ответить
JI e x a
1688368591
У Лейпцига распродажа
Ответить
Риш
1688725669
Кудряшов в Факел перешел АУ)))
Ответить
Шовхал
1688726385
П и з д а б о л ы
Ответить
BlackMurder
1689501660
Бавария че вообще никого не приобрела?)))
Ответить
Пингвины Антарктиды
1690224070
Шейхи продолжают скупать европейский футбол
Ответить
Мортус
1692035771
"Барса" сплавила наконец-то это чудо в "ПСЖ". Ура кароче!!
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PAREVG.
1693598252
Изидор из Локо уходит или как? То писали что улетел проходить медкомиссию, и вдруг тишина.
Ответить
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