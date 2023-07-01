Главный трансферы июля в мировом футболе

Привет. Это «Бомбардир». Летом всегда много больших и важных трансферов. Чтобы зафиксировать самые мощные, мы ведем специальный онлайн, который обновляется ежедневно. Но в этой ситуации важно не делать огромную ленту. Поэтому мы фиксируем важные трансферы по месяцам в отдельных постах.

По ссылке – главные трансферы июня в мире

А вот главные трансферы июля:

• «Аль-Ахли» подписал очередную звезду для чемпионата Саудовской Аравии: Аллан Сен-Максимен из «Ньюкасла» перешел за 27,2 млн евро.

• Новый топовый трансфер от клуба из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» заплатил за Рияда Мареза 30 млн евро. Контракт до 2027 года.

• Ни для кого уже не секрет, но Малком перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансферов составляет 60 млн евро. Это самая дорогая продажа в истории российского футбола. Малком будет получать в Саудовской Аравии 18 млн евро в год.

• «Боруссия» Д заплатила 18 млн за Марселя Забитцера из «Баварии». Забитцер отклонил предложения из АПЛ ради переезда в Дортмунд.

• Очередное многомиллионное приобретение «Ньюкасла». 44 млн евро ушли «Лестеру» за Харви Барнса.

• «Астон Вилла» заплатила 52 млн евро за Муссу Диаби из «Байера».

• Андре Онана стал футболистом «Манчестер Юнайтед». «МЮ» заплатил 52 млн евро.

• «Бавария» активировала клаусулу в контракте Кима Мин Чжэ и выкупила его у «Наполи» за 50 млн евро. Интересно, что Ким приехал в Неаполь лишь год назад из «Фенербахче» за 18 млн евро и за это время помог клубу выиграть долгожданное скудетто. Ким подписал контракт с «Баварией» до 2028 года.

• «Арсенал» совершил рекордный трансфер для Великобритании. Клуб приобрел Деклана Райса из «Вест Хэма» за 105 млн евро (+5 млн евро бонусом). Это и рекордная покупка для «Арсенала».

• Нападающий Кристиан Пулишич сменил «Челси» на «Милан». Контракт на четыре года.

• «Спартак» купил у испанского «Кадиса» конголезского нападающего Тео Бонгонда за 7+3 миллиона евро. Контракт на три года.

• «Гавр» подписал в качестве свободного агента россиянина Далера Кузяева. Контракт на два года.

• «Аль-Хиляль» заплатил 40 миллионов евро за 28-летнего полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

• «Спартак» купил у ЦСКА нападающего Хесуса Медину за 7 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт до 2027 года.

• Не устали от переходов «ПСЖ»? Сегодня клуб договорился с уходящим из «Баварии» Люкой Эрнандесом. «ПСЖ» и защитник подписали пятилетний контракт.

• Спустя 12 лет Давид Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Английские журналисты пишут, что стороны не договорились по зарплате.

• Новый день – новый трансфер «ПСЖ». Парижане заплатили 60 млн евро за Мануэля Угарте «Спортингу».

• «Интер» подписал Давиде Фраттези из «Сассуоло»: аренда до следующего лета с обязательством выкупа.

• И еще один бесплатный трансфер «ПСЖ»: парижане подписали контракт с испанским полузащитником Марко Асенсио до 2026 года. Последним его клубом был «Реал».

• «ПСЖ» представил Милана Шкриньяра. У защитника закончился контракт с «Интером», и он как свободный агент переехал в Париж. Это трансфер Шкриньяр анонсировал еще зимой.

• «Атлетико» подписал Чаглара Сеюнджю как свободного агента. Последние пять лет Сеюнджю провел в «Лестере», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

• Федор Кудряшов подписал контракт с «Балтикой». Это его десятый клуб в России.

• «ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Гальтье. Новым тренером команды стал Луис Энрике.

• «Манчестер Юнайтед» приобрел Мэйсона Маунта из «Челси». Transfermarkt оценивает эту сделку в 64,2 млн евро. Маунт подписал контракт с «МЮ» до 2028 года.

• «Барселона» объявила о трансфере защитника Иньиго Мартинеса. Мартинес перешел в «Атлетик» в сезоне-2017/18 за 32 млн евро, провел за него 177 матчей. В «Барсу» он уйдет на правах свободного агента.

• Роберто Фирмино на правах свободного агента перешел в «Аль-Ахли». Он подписал контракт до 2026 года.

• «Ньюкасл» объявил о трансфере Сандро Тонали из «Милана». Transfermarkt оценивает этот трансфер в 70 млн евро. Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года.

• Мощное пополнение в составе «Ливерпуля»: клуб приобрел Доминика Собослаи у «Лейпцига», активировав клаусулу в 70 млн евро.

• «Челси» заплатил 37 млн евро за трансфер полузащитника «Вильярреала» Николаса Джексона.

• «Милан» представил Рубена Лофтуса-Чика.

• «Барселона» договорилась о расторжении контракта с Самуэлем Умтити.

• Маркус Тюрам стал футболистом «Интера». Он приехал в Италию на правах свободного агента.

• «Лейпциг» арендовал Фабиу Карвалью у «Ливерпуля».