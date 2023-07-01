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Главный трансферы июля в мировом футболе

1 июля 2023, 10:00

Привет. Это «Бомбардир». Летом всегда много больших и важных трансферов. Чтобы зафиксировать самые мощные, мы ведем специальный онлайн, который обновляется ежедневно. Но в этой ситуации важно не делать огромную ленту. Поэтому мы фиксируем важные трансферы по месяцам в отдельных постах.

По ссылке – главные трансферы июня в мире

А вот главные трансферы июля:

• «Аль-Ахли» подписал очередную звезду для чемпионата Саудовской Аравии: Аллан Сен-Максимен из «Ньюкасла» перешел за 27,2 млн евро.

• Новый топовый трансфер от клуба из Саудовской Аравии. «Аль-Ахли» заплатил за Рияда Мареза 30 млн евро. Контракт до 2027 года.

• Ни для кого уже не секрет, но Малком перешел в «Аль-Хиляль». Сумма трансферов составляет 60 млн евро. Это самая дорогая продажа в истории российского футбола. Малком будет получать в Саудовской Аравии 18 млн евро в год.

«Боруссия» Д заплатила 18 млн за Марселя Забитцера из «Баварии». Забитцер отклонил предложения из АПЛ ради переезда в Дортмунд.

• Очередное многомиллионное приобретение «Ньюкасла». 44 млн евро ушли «Лестеру» за Харви Барнса.

«Астон Вилла» заплатила 52 млн евро за Муссу Диаби из «Байера».

Андре Онана стал футболистом «Манчестер Юнайтед». «МЮ» заплатил 52 млн евро.

«Бавария» активировала клаусулу в контракте Кима Мин Чжэ и выкупила его у «Наполи» за 50 млн евро. Интересно, что Ким приехал в Неаполь лишь год назад из «Фенербахче» за 18 млн евро и за это время помог клубу выиграть долгожданное скудетто. Ким подписал контракт с «Баварией» до 2028 года.

«Арсенал» совершил рекордный трансфер для Великобритании. Клуб приобрел Деклана Райса из «Вест Хэма» за 105 млн евро (+5 млн евро бонусом). Это и рекордная покупка для «Арсенала».

• Нападающий Кристиан Пулишич сменил «Челси» на «Милан». Контракт на четыре года.

• «Спартак» купил у испанского «Кадиса» конголезского нападающего Тео Бонгонда за 7+3 миллиона евро. Контракт на три года.

«Гавр» подписал в качестве свободного агента россиянина Далера Кузяева. Контракт на два года.

«Аль-Хиляль» заплатил 40 миллионов евро за 28-летнего полузащитника «Лацио» Сергея Милинковича-Савича.

«Спартак» купил у ЦСКА нападающего Хесуса Медину за 7 миллионов евро с учетом бонусов. Контракт до 2027 года.

• Не устали от переходов «ПСЖ»? Сегодня клуб договорился с уходящим из «Баварии» Люкой Эрнандесом. «ПСЖ» и защитник подписали пятилетний контракт.

• Спустя 12 лет Давид Де Хеа покинул «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. Английские журналисты пишут, что стороны не договорились по зарплате.

• Новый день – новый трансфер «ПСЖ». Парижане заплатили 60 млн евро за Мануэля Угарте «Спортингу».

«Интер» подписал Давиде Фраттези из «Сассуоло»: аренда до следующего лета с обязательством выкупа.

• И еще один бесплатный трансфер «ПСЖ»: парижане подписали контракт с испанским полузащитником Марко Асенсио до 2026 года. Последним его клубом был «Реал».

• «ПСЖ» представил Милана Шкриньяра. У защитника закончился контракт с «Интером», и он как свободный агент переехал в Париж. Это трансфер Шкриньяр анонсировал еще зимой.

«Атлетико» подписал Чаглара Сеюнджю как свободного агента. Последние пять лет Сеюнджю провел в «Лестере», с которым выигрывал Кубок и Суперкубок Англии.

Федор Кудряшов подписал контракт с «Балтикой». Это его десятый клуб в России.

«ПСЖ» расторг контракт с Кристофом Гальтье. Новым тренером команды стал Луис Энрике.

«Манчестер Юнайтед» приобрел Мэйсона Маунта из «Челси». Transfermarkt оценивает эту сделку в 64,2 млн евро. Маунт подписал контракт с «МЮ» до 2028 года.

• «Барселона» объявила о трансфере защитника Иньиго Мартинеса. Мартинес перешел в «Атлетик» в сезоне-2017/18 за 32 млн евро, провел за него 177 матчей. В «Барсу» он уйдет на правах свободного агента.

Роберто Фирмино на правах свободного агента перешел в «Аль-Ахли». Он подписал контракт до 2026 года.

«Ньюкасл» объявил о трансфере Сандро Тонали из «Милана». Transfermarkt оценивает этот трансфер в 70 млн евро. Тонали подписал контракт с «Ньюкаслом» до 2028 года.

• Мощное пополнение в составе «Ливерпуля»: клуб приобрел Доминика Собослаи у «Лейпцига», активировав клаусулу в 70 млн евро.

«Челси» заплатил 37 млн евро за трансфер полузащитника «Вильярреала» Николаса Джексона.

«Милан» представил Рубена Лофтуса-Чика.

«Барселона» договорилась о расторжении контракта с Самуэлем Умтити.

Маркус Тюрам стал футболистом «Интера». Он приехал в Италию на правах свободного агента.

• «Лейпциг» арендовал Фабиу Карвалью у «Ливерпуля».

Источник: Бомбардир
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