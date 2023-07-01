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  • Главные трансферы июня в мире: Месси уехал в США, «Барселона» подписала Гюндогана

Главные трансферы июня в мире: Месси уехал в США, «Барселона» подписала Гюндогана

1 июля 2023, 00:00

Чтобы не пропустить главные трансферы всего мира, мы создали отдельную новость, в которую выпишем самые яркие трансферы июня здесь, в отдельной новости.

«Зенит» выкупил у бразильского «Коринтианса» половину прав на нападающего Педро. Ему 17 лет, он присоединится к российскому клубу после наступления 18-летия.

• Нападающий Кай Хаверц сменил «Челси» на «Арсенал». Лондонцы заплатили 70 миллионов евро. Контракт до 2028 года.

• Вратарь «Челси» Эдуар Менди куплен саудовским «Аль-Ахли» за 18,5 миллиона евро.

• Полузащитник Джеймс Мэддисон не остался с «Лестером» в Чемпионшипе. Его купил «Тоттенхэм» за 46,3 миллиона евро.

«Клермон» выкупил у «Спартака» защитника Максимилиано Кофрие.

• «Тоттенхэм» подписал вратаря «Эмполи» Гульельмо Викарио. Контракт на пять лет.

• «Манчестер Сити» купил у «Челси» полузащитника Матео Ковачича. За хорвата заплатили 29 миллионов евро + 6 миллионов возможны в виде бонусов.

«Барселона» подписала свободного агента Илкая Гюндогана. Последние семь лет полузащитник провел в «Манчестер Сити». Контракт с «Барсой» рассчитан на два года. Сумма отступных – 400 миллионов евро.

• Защитник Калиду Кулибали после года в «Челси» уехал в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Сумма сделки – 25 миллионов евро.

• Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подписал контракт с американским «Интером» как свободный агент.

• «Бавария» подписала левого защитника Рафаэля Геррейру как свободного агента. Контракт на три года. Последние семь лет 29-летний игрок провел в «Боруссии» Д.

• Саудовский «Аль-Хиляль» купил у «Вулверхэмптона» полузащитника Рубена Невеша за 54,5 миллиона евро.

• Н'Голо Канте на правах свободного агента перешел в «Аль-Иттихад». Медиа пишут, что контракт рассчитан на 4 года, зарплата составляет 25 млн евро за сезон.

• Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку перешел в «Челси» за 60 миллионов евро. Соглашение до 2029 года.

• «Реал» арендовал на сезон у вылетевшего в Сегунду «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу. У мадридцев есть опция необязательного выкупа.

• «Реал» арендовал на сезон у вылетевшего в Сегунду «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу. У мадридцев есть опция необязательного выкупа.

«Тоттенхэм» выкупил у «Ювентуса» полузащитника Деяна Кулушевски за 30 миллионов евро. Контракт на пять лет.

«Балтика» подписала свободного агента Александра Жирова. Последние пять сезонов защитник выступал за «Зандхаузен» во второй Бундеслиге. Контракт по схеме «1+1».

• Защитник Илья Самошников перешел на правах свободного агента в «Локомотив». Его последним клубом был «Рубин».

• ЦСКА выкупил защитника Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт до 2026 года.

Браим Диас вернулся из «Милана» в «Реал», аренда закончена.

«Ахмат» расторг контракт с полузащитником Габриэлем Янку. Он продолжит карьеру в румынском «Германштадте».

«Бенфика» заплатила 30 миллионов евро за полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю.

«Астон Вилла» подписала свободного агента Юри Тилеманса. Он покинул «Лестер» после вылета из АПЛ.

«Бавария» забрала лидера «Лейпцига»: Конрад Лаймер перешел на правах свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2027 года.

• Из «Сочи» ушли Жоаозиньо (74 матча за клуб) и Ибрагим Цаллагов (110). Позднее клуб сообщил и об уходе голкипера Сослана Джанаева.

«Вердер» подписал свободного агента из «Ливерпуля» Наби Кейта. Экс-полузащитнику «Лейпцига» 28 лет.

«Севилья» выкупила Лоика Баде у «Ренна».

«Эвертон» покинули Йерри Мина, Эндрос Таунсенд, Асмир Бегович – контракты истекли.

• «Ливерпуль объявил» о трансфере Алексиса Мак Аллистера. Авторитетные источники говорят, что сумма сделки составит 35 млн фунтов.

• Месси продолжит карьеру в «Интере» из Майами! Клуб тоже анонсировал его переход!

• «Реал» купил Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Контракт – до 2029 года.

• Первый новичок «Краснодара» – Александр Эктов из «Оренбурга». Скоро Эктов приедет в расположение клуба, где пройдет медобследование и подпишет контракт.

Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад». Он будет получать 100 млн евро в год. Бензема заключил контракт с клубом до 2026 года.

Анхель Ди Мария не продлил контракт с «Ювентусом» и ушел.

Златан Ибрагимович закончил карьеру. Он не будет играть за «Монцу», которая предложила ему однолетний контракт.

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• «Реал» и Эден Азар договорились о расторжении контракта. Текущее соглашение с клубом действовало до конца июня 2024 года. Но Азар покинет клуб в конце уже этого июня.

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Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ». Матч с «Клермоном» стал для него последним в клубе.

Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в аренду в берлинский «Унион» на сезон. Они сыграют в Лиге чемпионов.

Фото: dpa, imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press; социальные сети «Аль-Иттифака», «Барселоны»

Источник: «Бомбардир»
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