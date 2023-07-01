Главные трансферы июня в мире: Месси уехал в США, «Барселона» подписала Гюндогана

Чтобы не пропустить главные трансферы всего мира, мы создали отдельную новость, в которую выпишем самые яркие трансферы июня здесь, в отдельной новости.

• «Зенит» выкупил у бразильского «Коринтианса» половину прав на нападающего Педро. Ему 17 лет, он присоединится к российскому клубу после наступления 18-летия.

• Нападающий Кай Хаверц сменил «Челси» на «Арсенал». Лондонцы заплатили 70 миллионов евро. Контракт до 2028 года.

• Вратарь «Челси» Эдуар Менди куплен саудовским «Аль-Ахли» за 18,5 миллиона евро.

• Полузащитник Джеймс Мэддисон не остался с «Лестером» в Чемпионшипе. Его купил «Тоттенхэм» за 46,3 миллиона евро.

• «Клермон» выкупил у «Спартака» защитника Максимилиано Кофрие.

• «Тоттенхэм» подписал вратаря «Эмполи» Гульельмо Викарио. Контракт на пять лет.

• «Манчестер Сити» купил у «Челси» полузащитника Матео Ковачича. За хорвата заплатили 29 миллионов евро + 6 миллионов возможны в виде бонусов.

• «Барселона» подписала свободного агента Илкая Гюндогана. Последние семь лет полузащитник провел в «Манчестер Сити». Контракт с «Барсой» рассчитан на два года. Сумма отступных – 400 миллионов евро.

• Защитник Калиду Кулибали после года в «Челси» уехал в «Аль-Хиляль» из Саудовской Аравии. Сумма сделки – 25 миллионов евро.

• Бывший полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс подписал контракт с американским «Интером» как свободный агент.

• «Бавария» подписала левого защитника Рафаэля Геррейру как свободного агента. Контракт на три года. Последние семь лет 29-летний игрок провел в «Боруссии» Д.

• Саудовский «Аль-Хиляль» купил у «Вулверхэмптона» полузащитника Рубена Невеша за 54,5 миллиона евро.

• Н'Голо Канте на правах свободного агента перешел в «Аль-Иттихад». Медиа пишут, что контракт рассчитан на 4 года, зарплата составляет 25 млн евро за сезон.

• Нападающий «Лейпцига» Кристофер Нкунку перешел в «Челси» за 60 миллионов евро. Соглашение до 2029 года.

• «Реал» арендовал на сезон у вылетевшего в Сегунду «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу. У мадридцев есть опция необязательного выкупа.

• «Реал» арендовал на сезон у вылетевшего в Сегунду «Эспаньола» 33-летнего форварда Хоселу. У мадридцев есть опция необязательного выкупа.

• «Тоттенхэм» выкупил у «Ювентуса» полузащитника Деяна Кулушевски за 30 миллионов евро. Контракт на пять лет.

• «Балтика» подписала свободного агента Александра Жирова. Последние пять сезонов защитник выступал за «Зандхаузен» во второй Бундеслиге. Контракт по схеме «1+1».

• Защитник Илья Самошников перешел на правах свободного агента в «Локомотив». Его последним клубом был «Рубин».

• ЦСКА выкупил защитника Мойзеса у «Интернасьонала». Контракт до 2026 года.

• Браим Диас вернулся из «Милана» в «Реал», аренда закончена.

• «Ахмат» расторг контракт с полузащитником Габриэлем Янку. Он продолжит карьеру в румынском «Германштадте».

• «Бенфика» заплатила 30 миллионов евро за полузащитника «Фейеноорда» Оркуна Кекчю.

• «Астон Вилла» подписала свободного агента Юри Тилеманса. Он покинул «Лестер» после вылета из АПЛ.

• «Бавария» забрала лидера «Лейпцига»: Конрад Лаймер перешел на правах свободного агента и подписал контракт до 30 июня 2027 года.

• Из «Сочи» ушли Жоаозиньо (74 матча за клуб) и Ибрагим Цаллагов (110). Позднее клуб сообщил и об уходе голкипера Сослана Джанаева.

• «Вердер» подписал свободного агента из «Ливерпуля» Наби Кейта. Экс-полузащитнику «Лейпцига» 28 лет.

• «Севилья» выкупила Лоика Баде у «Ренна».

• «Эвертон» покинули Йерри Мина, Эндрос Таунсенд, Асмир Бегович – контракты истекли.

• «Ливерпуль объявил» о трансфере Алексиса Мак Аллистера. Авторитетные источники говорят, что сумма сделки составит 35 млн фунтов.

• Месси продолжит карьеру в «Интере» из Майами! Клуб тоже анонсировал его переход!

• «Реал» купил Джуда Беллингема у дортмундской «Боруссии» за 103 миллиона евро. Контракт – до 2029 года.

• Первый новичок «Краснодара» – Александр Эктов из «Оренбурга». Скоро Эктов приедет в расположение клуба, где пройдет медобследование и подпишет контракт.

• Карим Бензема официально перешел в «Аль-Иттихад». Он будет получать 100 млн евро в год. Бензема заключил контракт с клубом до 2026 года.

• Анхель Ди Мария не продлил контракт с «Ювентусом» и ушел.

• Златан Ибрагимович закончил карьеру. Он не будет играть за «Монцу», которая предложила ему однолетний контракт.

• Франсуа Камано покинет «Локомотив»: это подтвердил и клуб, и он сам.

• «Реал» и Эден Азар договорились о расторжении контракта. Текущее соглашение с клубом действовало до конца июня 2024 года. Но Азар покинет клуб в конце уже этого июня.

• «Реал» объявил об уходе Марко Асенсио. Он провел в клубе восемь лет и выиграл 17 трофеев.

• Серхио Рамос попрощался с «ПСЖ». Матч с «Клермоном» стал для него последним в клубе.

• Алекс Крал приостановил контракт со «Спартаком» и перешел в аренду в берлинский «Унион» на сезон. Они сыграют в Лиге чемпионов.

Фото: dpa, imago-images.de, Keystone Press Agency/Global Look Press; социальные сети «Аль-Иттифака», «Барселоны»