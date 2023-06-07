⚡ Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал»: сумма трансфера – 103 миллиона

ну вот хоть какой-то норм трансфер. Да, нужен бы игрок в атаку, но белингем потенциально очень классный игрок, да и уже уровень выше крыши показывает. В будущем уйдет кросс и модрич, имея в команде белингма, камавинга, чуамени и вальверде - уже можно сказать что ПЗ в порядке.
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в «Реал», сообщает пресс-служба немецкого клуба.
19-летний англичанин подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года. Сумма трансфера – 103 миллиона евро.
- В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
- Его зарплата в «Реале» составит 13,7 миллионов евро за сезон.
- Беллингем – самый дорогой футболист Англии (120 миллионов евро).