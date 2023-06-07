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    • ⚡ Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал»: сумма трансфера – 103 миллиона

    ⚡ Беллингем перешел из «Боруссии» в «Реал»: сумма трансфера – 103 миллиона

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джуд Беллингем перешел в «Реал», сообщает пресс-служба немецкого клуба.

    19-летний англичанин подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года. Сумма трансфера – 103 миллиона евро.

    • В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 42 матча, забил 14 голов и сделал 7 ассистов.
    • Его зарплата в «Реале» составит 13,7 миллионов евро за сезон.
    • Беллингем – самый дорогой футболист Англии (120 миллионов евро).

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    Источник: сайт «Боруссии»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12548

      DeStar 2 часа назад

      ну вот хоть какой-то норм трансфер. Да, нужен бы игрок в атаку, но белингем потенциально очень классный игрок, да и уже уровень выше крыши показывает. В будущем уйдет кросс и модрич, имея в команде белингма, камавинга, чуамени и вальверде - уже можно сказать что ПЗ в порядке.

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      Рейтинг: +232

      JIEGEHDA 2 часа назад

      Даже как то тихо . Не знаю почему такие ощущения. Но БУДТО бы покупки реала типо " лишь бы купить" . Так как щас начали уходить . А щас приходят один вообще зелёный , а второй Кейн вообще старый для такого клуба . Это ж не Лева , который десять лет в идеальной форме . Да и не за сотку брать игрока чтобы дырку закрыть . Да и блин сотку туда сотку тут . Защита слабая полузащита старая

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      Рейтинг: +12548

      DeStar > JIEGEHDA 2 часа назад

      белингема планировали еще с зимы вроде купить и за него многие боролись
      если для вас лучший игрок бундеслиги, которому 19 лет - плохой выбор.ну странно
      защита у реала имеет слабые места, это фланги - спору нет
      ПЗ вы пишите старая, а топ камавинга, вальверде и чуамени забываете, да и белингем это ПЗ, думаю его берут с прицелом на то что модрич кросс уйдут и нужно будет покупать, белингема забрал бы кто-то иной
      хотя признаюсь что нынешним летом нужны напады и защитники больше чем ПЗ.

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