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    Трансфер Беллингема в «Реал»: новые подробности

    «Реал» лидирует в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

    Немецкий клуб оценивает своего игрока в 130 миллионов фунтов. По информации The Times, предложение мадридцев близко к этой сумме.

    Самому англичанину «Реал» готов платить 12 миллионов фунтов в год. Сообщалось, что стороны согласовали шестилетний контракт.

    • В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
    • На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

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    Источник: The Times

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