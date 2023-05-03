Беллингем подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года, сумма трансфера – 100-120 миллионов

«Реал» практически договорился с «Боруссией» из Дортмунда о переходе полузащитника Джуда Беллингема. Сам игрок хочет перейти именно в мадридский клуб.

Ожидается, что Беллингем летом подпишет контракт до 2029 года. «Реал» заплатит 100-120 миллионов евро.

В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.

На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».

Беллингем – воспитанник «Бирмингема».

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