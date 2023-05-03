Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?
    • Главная
    • Новости
    • Беллингем подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года, сумма трансфера – 100-120 миллионов

    Беллингем подпишет контракт с «Реалом» до 2029 года, сумма трансфера – 100-120 миллионов

    «Реал» практически договорился с «Боруссией» из Дортмунда о переходе полузащитника Джуда Беллингема. Сам игрок хочет перейти именно в мадридский клуб.

    Ожидается, что Беллингем летом подпишет контракт до 2029 года. «Реал» заплатит 100-120 миллионов евро.

    • В этом сезоне Беллингем провел за «Боруссию» 40 матчей, забил 11 голов и сделал 7 ассистов.
    • На него также претендуют топ-клубы АПЛ, в том числе «Манчестер Сити» и «Ливерпуль».
    • Беллингем – воспитанник «Бирмингема».

    Создавайте блоги на «Бомбардире» и делитесь своим мнением

    Новости по теме
    Беллингем выбрал новый клуб 1
    Беллингем может остаться в дортмундской «Боруссии»
    «Ливерпуль» нашел в «Баварии» альтернативу для Беллингема 1
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.05.2023 15:43
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12491

      DeStar 3 мая, 16:06

      значит мбаппе пока остается в псж))
      но белингем тоже хороший трансфер, очень даже, не уверен стоит ли именно этих денег. Но мы ж болелы на бабло не смотрим..

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 