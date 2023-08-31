Главные трансферы августа в мире: Лукаку нашел новый клуб, Кейн уехал в «Баварию»

• «ПСЖ» заплатил 45 млн евро за 20-летнего нападающего Брэдли Барколу из «Лиона».

• Дортмундская «Боруссия» подписала лучшего нападающего прошлого сезона Бундеслиги Никласа Фюлкрунга за 13 млн евро

• «Лацио» арендовал Матео Гендузи у «Марселя». У клуба будет право выкупа.

• «Манчестер Юнайтед» расстался с еще одним вратарем: клуб продал Дина Хендерсона «Кристал Пэлас» за 17,5 млн евро.

• «Рома» арендовала Ромелу Лукаку до конца сезона-2023/24. По некоторым данным, у римлян будет возможность выкупа за 40 млн евро.

• «Торино» объявил о трансфере Сабы Сазонова из московского «Динамо». Transfermarkt говорит, что итальянцы заплатили за Сазонова 2,75 млн евро.

• Фоларин Балогун, ставший главным открытием чемпионата Франции в прошлом сезоне, переходит из «Арсенала» в «Монако» за 30 млн евро.

• Бенжамен Павар так рвался в «Интер» и дождался свой переход: 30 млн+бонусы.

• «Наполи» усилился Йеспером Линдстремом из «Айнтрахта». Аурелио Де Лаурентис раскошелился на 30 млн евро за победителя Лиги Европы. В прошлом сезоне Бундеслиги Линдстрем забил 30 голов.

• Защитник сборной Бельгии Тимоти Кастань перешел в «Фулхэм» из «Лестера». Лондонцы заплатили за него 13 млн евро. Этим летом были слухи, что Кастань может уехать в «Ювентус».

• Звездный полузащитник «Аякса» Мохаммед Кудус перешел в «Вест Хэм» за 43 млн евро.

• 10-й трансфер «Челси» этим летом – кипер «Нью-Инглэнд» Джордже Петрович. Сумма сделки – 16 млн евро.

• Клубы Саудовской Аравии выходят на новый уровень – «Аль-Ахли» переманил к себе перспективного игрока, чьи лучшие годы еще впереди. Речь о Габриэле Вейге из «Сельты», который мог уйти в «Наполи» (еще им интересовались «Реал» и «Ливерпуль»). «Аль-Ахли» заплатил 40 млн евро за Вейгу. Тони Кроос прокомментировал этот трансфер коротко: «Позорище».

• Сердар Азмун ушел в «Рому» на правах аренды. Жозе Моуринью срочно искал нового нападающего после серьезной травмы Тэмми Абрахама. У «Ромы» будет право выкупа за 12 млн евро.

• «Бавария» после продажи Янна Зоммера довольно быстро нашла нового вратаря – Даниэля Переца, игрока «Маккаби» из Тель-Авива и сборной Израиля. За Переца «Бавария» отдала 5 млн евро.

• Саудовская Аравия никак не успокоится. В «Аль-Наср» поехал Эмерик Ляпорт. Сумма сделки составила 27,5 млн евро.

• «Вест Хэм» купил нового защитника Костаса Мавропаноса из «Штутгарта». Сумма сделки составила 20 млн евро. Мавропанос известен по 8 матчам за «Арсенал».

• Новый топовый трансфер для Саудовской Аравии. «Аль-Наср» Криштиану Роналду заплатил 60 млн евро за Отавио из «Порту». Это шестой новичок клуба в это трансферное окно. Суммарно «Аль-Наср» закупился на 137,6 млн евро.

• «Аль-Хиляль» потратил 52 млн евро на нападающего сборной Сербии Александра Митровича.

• «Реал Сосьедад» объявил о трансфере Арсена Захаряна. Сумма трансфера – 13 млн евро. Контракт подписан на 5 лет.

• «Аль-Хиляль» подписал Неймара за 90 млн евро. Неймар заключил соглашение на два сезона. Разные источники пишут разную зарплату: от 100 до 160 млн евро за год.

Подробнее мы разбирали финансовое безумие здесь:

Неймар мечтал о «Золотом мяче», а теперь уезжает в клуб Малкома в Саудовской Аравии. Его зарплата – безумие

• «Челси» оформил самый дорогой трансфер в истории АПЛ, заплатив около 130 млн евро «Брайтону» за Мойзеса Кайседо. Примечательно, что сам «Брайтон» заплатил в 2021-м за Кайседо всего 5 млн.

• «ПСЖ» наконец-то достиг договоренностей с «Барсой» по переходу Усмана Дембеле. Полузащитник подписал контракт на пять лет. О сумме трансфера официально стороны не объявляли, но французские медиа утверждают, что она составляет 50 млн евро.

• «Бавария» официально объявила о трансфере Харри Кейна. Стороны подписали контракт до 2027 года. Сумма сделки – 100 млн евро+бонусы.

• Кажется, «ПСЖ» работает над поиском замены Килиану Мбаппе. Парижане арендовали у «Бенфики» звезду ЧМ-2022 Гонсалу Рамуша с обязательством выкупа за 65 млн евро. 15 млн прописаны как бонусы.

• «Манчестер Юнайтед» решил проблему с центральным нападающим – забрал у «Аталанты» Расмуса Хойлунда и заплатил за него 75 млн евро.

• «Манчестер Сити» установил трансферный рекорд для защитника – потратил 90 млн евро на Йошко Гвардиола из «Лейпцига». Гвардиол – самый дорогой защитник в истории.

• Седьмой новичок «Челси» в это трансферное окно: клуб нашел замену Эдуаро Менди в «Брайтоне» и заплатил за Роберта Санчеса 23 млн евро.

• Очередной трансфер «Милана» этим летом: Юнус Муса за 20 млн евро из «Валенсии». Суммарно клуб закупился в этом трансферное окно уже на 110 млн евро.

• Еще одно топ-приобретение «Челси» этим летом – Алекс Дисаси из «Монако». Монегаски получили за него 45 млн евро.

• После четырех лет в Германии Андре Силва уезжает в Примеру: «Реал Сосьедад» арендовал его до конца сезона с правом выкупа.

• Новый крышеснос из Саудовской Аравии: «Аль-Наср заплатил «Баварии» 30 млн евро за Садио Мане. Просто посмотрите на этот набор звезд «Аль-Насра»: Оспина, Теллес, Брозович, Фофана, Мане и Роналду.

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