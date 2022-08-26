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    Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

    Группа A: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих»;

    Группа B: «Динамо» (Киев), «Ренн», «Фенербахче», АЕК (Ларнака);

    Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК;

    Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион» (Берлин), «Юнион»;

    Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»;

    Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм»;

    Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»;

    Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

    • Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
    • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.

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    Источник: «Бомбардир»

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