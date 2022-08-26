Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

26 августа 2022, 14:36
5

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.

Группа A: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих»;

Группа B: «Динамо» (Киев), «Ренн», «Фенербахче», АЕК (Ларнака);

Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК;

Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион» (Берлин), «Юнион»;

Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»;

Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм»;

Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»;

Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».

  • Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
  • Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.

Еще по теме:
«Севилья» выиграла первый в истории Кубок вызова 2
УЕФА объявил о создании нового турнира 2
Моуринью дисквалифицирован на четыре матча за оскорбление судьи Тэйлора на парковке 1
Источник: «Бомбардир»
Лига Европы Арсенал ПСВ Буде-Глимт Динамо К Ренн Фенербахче Рома Бетис Брага Манчестер Юнайтед Реал Сосьедад Шериф Лацио Фейеноорд Олимпиакос Карабах Фрайбург Црвена Звезда Монако Ференцварош
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногорск_Фан
1661515973
Ну вообще сильненькие группы (кроме D). А потом еще из ЛЧ досыплют. Должно быть интересно.
Ответить
mutabor0992
1661519549
Прикольно!p.s.Роналдо в Молдавию слетает.Хапанет экзотики.гы гы
Ответить
Главные новости
Фото«Арсенал» совершил самую дорогую продажу в своей истории
21:32
1
Кубок России. «Динамо» уверенно победило «Ахмат» (3:0)
21:27
2
Фото«Локомотив» случайно рассекретил трансфер игрока «Зенита»
20:59
2
Фото«Краснодар» подписал уругвайского защитника
20:17
«Спартак» сделал новый шаг к трансферу Головина
19:38
16
«Зенит» принял окончательное решение по Головину
19:15
5
ЦСКА продлил контракт с защитником
18:53
1
Мостовой сменил «Зенит» на другой клуб РПЛ
17:58
12
Игрок «Зенита» выразил недовольство решениями Семака
17:26
15
Головину дали прогноз, в какой клуб РПЛ он перейдет
16:56
3
Все новости
Все новости
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
28 августа
1
Определились все участники общего этапа Лиги Европы-2026/27
27 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Стали известны 45 участников Лиги Европы-2026/27, среди них «Ювентус» и «Милан»
2 июня
Футболист сборной России выиграл еврокубок в третьем сезоне подряд
31 мая
2
Определились участники Суперкубка УЕФА
30 мая
2
Определились все клубы, напрямую попавшие в общий этап Лиги Европы
28 мая
«Милан» и «Ювентус» не попали в ЛЧ и вошли в число 12 клубов с прямыми путевками в ЛЕ
25 мая
1
Реакция Мостового на победу «Астон Виллы» Эмери в Лиге Европы
21 мая
1
ФотоСимволическая сборная сезона Лиги Европы
21 мая
Назван лучший игрок сезона в Лиге Европы
21 мая
Только два футболиста выиграли Лигу чемпионов, Лигу Европы и Лигу конференций
21 мая
4
Тренер «Фрайбурга» объяснил поражение в финале Лиги Европы
21 мая
1
Эмоции Эмери после победы в Лиге Европы
21 мая
11
Санчо стал автором уникального достижения
21 мая
Эмери – 4-й тренер в истории с 5 победами в еврокубках
21 мая
4
Лига Европы. «Астон Вилла» в финале разгромила «Фрайбург», Эмери в 5-й раз выиграл турнир
20 мая
13
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Астон Вилла»: во сколько прямая трансляция: 20 мая 2026
19 мая
Известны 5 участников общего этапа ЛЕ, «Монако» Головина сохранил шанс на Лигу конференций
18 мая
Стал известен вещатель Лиги чемпионов в России до 2035 года
13 мая
9
Определились 19-й участник общего этапа Лиги чемпионов и 2 участника основной стадии ЛЕ
13 мая
Назначены судьи на все финалы еврокубков
12 мая
1
Реакция Эмери на шестой в карьере выход в финал Лиги Европы
8 мая
Определились финалисты Лиги Европы
8 мая
1
Лига Европы. «Астон Вилла» Эмери вышла в финал, разгромив «Ноттингем Форест»; «Фрайбург» взял реванш у «Браги»
7 мая
5
Где смотреть матч «Фрайбург» – «Брага»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Где смотреть матч «Астон Вилла» – «Ноттингем Форест»: во сколько прямая трансляция: 7 мая 2026
6 мая
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+