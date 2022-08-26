Итоги жеребьевки группового этапа Лиги Европы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги Европы сезона-2022/23.
Группа A: «Арсенал», ПСВ, «Буде-Глимт», «Цюрих»;
Группа B: «Динамо» (Киев), «Ренн», «Фенербахче», АЕК (Ларнака);
Группа C: «Рома», «Лудогорец», «Бетис», ХИК;
Группа D: «Брага», «Мальме», «Унион» (Берлин), «Юнион»;
Группа E: «Манчестер Юнайтед», «Реал Сосьедад», «Шериф», «Омония»;
Группа F: «Лацио», «Фейеноорд», «Мидтьюлланд», «Штурм»;
Группа G: «Олимпиакос», «Карабах», «Фрайбург», «Нант»;
Группа H: «Црвена Звезда», «Монако», «Ференцварош», «Трабзонспор».
- Групповой этап ЛЕ пройдет с 8 сентября по 3 ноября.
- Клубы РПЛ не допущены к участию в еврокубках.
Источник: «Бомбардир»