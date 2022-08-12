Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги конференций

Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.
Определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира.
Игры пройдут 18 и 25 августа.
Путь чемпионов:
«Марибор» (Словения) – «ЧФР Клуж» (Румыния)
«РФШ» (Латвия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Лех» (Польша) – «Дюделанж» (Люксембург)
«Шкупи» (Северная Македония) – «Балкани» (Косово)
«Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)
Основной путь:
ЦСКА (София, Болгария) – «Базель» (Швейцария)
«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Рапид» (Австрия)
«Ракув» (Польша) – «Славия» (Прага, Чехия)
АПОЭЛ (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)
«Маккаби» (Тель‑Авив, Израиль) – «Ницца» (Франция)
«Университатя» (Румыния) – «Хапоэль» (Беэр‑Шева, Израиль)
«Истанбул» (Турция) – «Антверпен» (Бельгия)
«Стяуа» (Румыния) – «Викинг» (Норвегия)
АЕК (Кипр) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)
«Фиорентина» (Италия) – «Твенте» (Нидерланды)
«Вильярреал» (Испания) – «Хайдук» (Хорватия)
«Кельн» (Германия) – «Фехервар» (Венгрия)
«Вест Хэм» (Англия) – «Виборг» (Дания)
«Янг Бойз» (Швейцария) – «Андерлехт» (Бельгия)
«Словацко» (Чехия) – АИК (Швеция)
«Мольде» (Норвегия) – «Вольфсберг» (Австрия)
«АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Жил Висенте» (Португалия)