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    Стали известны все пары раунда плей-офф Лиги конференций

    Завершились матчи третьего отборочного раунда Лиги конференций.

    Определились все пары раунда плей-офф квалификации турнира.

    Игры пройдут 18 и 25 августа.

    Путь чемпионов:

    «Марибор» (Словения) – «ЧФР Клуж» (Румыния)

    «РФШ» (Латвия) – «Линфилд» (Северная Ирландия)

    «Лех» (Польша) – «Дюделанж» (Люксембург)

    «Шкупи» (Северная Македония) – «Балкани» (Косово)

    «Зриньски» (Босния и Герцеговина) – «Слован» (Словакия)

    Основной путь:

    ЦСКА (София, Болгария) – «Базель» (Швейцария)

    «Вадуц» (Лихтенштейн) – «Рапид» (Австрия)

    «Ракув» (Польша) – «Славия» (Прага, Чехия)

    АПОЭЛ (Кипр) – «Юргорден» (Швеция)

    «Маккаби» (Тель‑Авив, Израиль) – «Ницца» (Франция)

    «Университатя» (Румыния) – «Хапоэль» (Беэр‑Шева, Израиль)

    «Истанбул» (Турция) – «Антверпен» (Бельгия)

    «Стяуа» (Румыния) – «Викинг» (Норвегия)

    АЕК (Кипр) – «Хамрун Спартанс» (Мальта)

    «Фиорентина» (Италия) – «Твенте» (Нидерланды)

    «Вильярреал» (Испания) – «Хайдук» (Хорватия)

    «Кельн» (Германия) – «Фехервар» (Венгрия)

    «Вест Хэм» (Англия) – «Виборг» (Дания)

    «Янг Бойз» (Швейцария) – «Андерлехт» (Бельгия)

    «Словацко» (Чехия) – АИК (Швеция)

    «Мольде» (Норвегия) – «Вольфсберг» (Австрия)

    «АЗ Алкмаар» (Нидерланды) – «Жил Висенте» (Португалия)

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    Источник: «Бомбардир»

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