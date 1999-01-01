Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    Тест: угадайте логотип клуба в ЛЧ. Обязательно ошибетесь!
    2 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    ⚡️ Россия сыграет с Турцией, Чехией, Польшей, Северной Македонией или Австрией в полуфинале стыков ЧМ-2022

    Сборная России узнала потенциальных соперников по полуфиналу стыковых матчей ЧМ-2022.

    Россия попала в число сеяных команд при жеребьевке вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

    В полуфинальном стыковом матче команда Валерия Карпина встретится с одной из шести несеяных команд. Соперником сборной России может стать Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.

    В число несеяных также попала сборная Украины, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

    • Стыки состоят из 2 раундов – полуфинала и финала. Оба противостояния играются из одного матча.
    • Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта. Финальные матчи пройдут 29 марта.
    • На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.
    • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +12323

      житель СПб 4 минуты назад

      Объективно говоря - нам на этом Чемпионате делать нечего (только смотреть футбол с дивана). Карпину - надо провести стыки (вероятность выхода - меньше 50%) - но расстраиваться этому не надо! Из группы все равно выйдем вряд ли, да еще и дополнительно опозоримся на весь мир - с нашей игрой. А насчет тренера на новый цикл и вообще - надо начинать думать! Тренера со своей философией, планом строительства сборной. Я согласен с мнениями, что лучший тренер в России сейчас - В.Федотов.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Verity Freedom 9 минут назад

      Швеция, Италия, Португалия и Россия вместе никак не выйдут. Остаётся только надеется на то, что в финале попадётся какая-нибудь Турция или Уэльс и они друг друга переубивают. Иначе будет ещё мучительнее смотреть на это. Даже если победим, это будет физически больно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10

      Verity Freedom 12 минут назад

      3 из 12?! Какой кашмар...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +982

      fhnv 28 минут назад

      пипец... Так сразу давайте чемпионат мира начинать с 4 -х команд..Полуфинал да финал ......Дурдом устроили какой то

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +192

      Кирилл Михайлов 29 минут назад

      Северная Македония - явно слабее, остальные +- равные по силе. За исключением Польши

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    91207
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68155
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru