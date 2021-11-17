Сборная России узнала потенциальных соперников по полуфиналу стыковых матчей ЧМ-2022.

Россия попала в число сеяных команд при жеребьевке вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

В полуфинальном стыковом матче команда Валерия Карпина встретится с одной из шести несеяных команд. Соперником сборной России может стать Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.

В число несеяных также попала сборная Украины, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.