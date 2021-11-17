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  • Россия сыграет с Турцией, Чехией, Польшей, Северной Македонией или Австрией в полуфинале стыков ЧМ-2022

Россия сыграет с Турцией, Чехией, Польшей, Северной Македонией или Австрией в полуфинале стыков ЧМ-2022

17 ноября 2021, 07:30
109

Сборная России узнала потенциальных соперников по полуфиналу стыковых матчей ЧМ-2022.

Россия попала в число сеяных команд при жеребьевке вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.

В полуфинальном стыковом матче команда Валерия Карпина встретится с одной из шести несеяных команд. Соперником сборной России может стать Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.

В число несеяных также попала сборная Украины, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.

  • Стыки состоят из 2 раундов – полуфинала и финала. Оба противостояния играются из одного матча.
  • Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта. Финальные матчи пройдут 29 марта.
  • На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.
  • Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Турция Польша Северная Македония Чехия Австрия
Комментарии (109)
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Блямба
1637121229
Давно к нам турки не приезжали.. Хотя ,какая разница..
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Из Твери Леха
1637124117
Со всеми 50/50 даже с Польшей.
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vladimir-7
1637127939
Привыкли играть со слабыми командами, а надо наоборот, выбирать самых сильных и обыгрывать их, чтобы доказать свою состоятельность.
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sochi-2013
1637127946
Практически без вариантов. Если что-то не поменять кардинально.
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FanatSerj
1637134127
Жаль с Украиной развели, там всё равно один матч играть, а в России без особых проблем такой матч провести можно. Причем даже если бы там кто то из болельщиков психанул и решили не приехать, то в одной России нашлось бы больше чем достаточно украинцев, которые посетили бы этот матч.
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zigbert
1637136941
Наилучший вариант попасть на Турцию или Македонию. Но и остальные сборные проходимы. Играем ведь на своем поле.
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semm
1637142001
Ну помог нам Валера? Визжали от радости что Стаса сняли - нет уж, нашим футболом нужно заниматься серьёзно что бы выступать потом среди лучших, а пока наверное лучше надо искать причину и растить хороших игроков. Говорили тут Дзюба, Жирков и "Чабан" во всём виноваты - ну нету их, а игра та же
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Sancho010365
1637149404
России всегда везёт, им попадутся Северная Македония или Чехия и всё будет good, но только не Польша и Турция иначе труба. Вот им нужно в первом матче штуки три забивать, а потом выдержать. Украина выйдет на Италию и мы их порвём на Олимпийском.
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Вомбат
1637151045
Первый раунд наши может быть и пройдут, но во втором шансов не будет. Впрочем с Карпиным могут и первый не пройти. Лимит на везение исчерпан, а новую игру Карпин, как выяснилось, поставил только против соперников уровня Словении. С соперниками, которые не слабее наших, наши играют в ухудшенный футбол имени Черчесова. Ухудшенный потому, что Дзюбы на поле нет. Только забросы остались. Ну и зачем было назначать Карпина, кто-нибудь может объяснить?
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Дедуктор
1637163657
Секта "валероверов" - это сплошь хрюканы? Или есть среди сектантов и имяреки от других групп фанатов?
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