Сборная России узнала потенциальных соперников по полуфиналу стыковых матчей ЧМ-2022.
Россия попала в число сеяных команд при жеребьевке вместе с Италией, Португалией, Шотландией, Швецией и Уэльсом.
В полуфинальном стыковом матче команда Валерия Карпина встретится с одной из шести несеяных команд. Соперником сборной России может стать Австрия, Северная Македония, Турция, Чехия или Польша.
В число несеяных также попала сборная Украины, но УЕФА развел ее со сборной России из соображений безопасности.
- Стыки состоят из 2 раундов – полуфинала и финала. Оба противостояния играются из одного матча.
- Сеяные команды проведут полуфинальный матч стыков дома 24 марта. Финальные матчи пройдут 29 марта.
- На ЧМ-2022 из стыков выйдет 3 из 12 сборных.
- Жеребьевка стыковых матчей пройдет 26 ноября.
Источник: Бомбардир.ру