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    ФНЛ. «Томь» уступила «Нефтехимику», «Торпедо» в дерби проиграл «Велесу» и другие результаты

    В последнем перед зимней паузой туре ФНЛ «Томь» Александра Кержакова проиграла в Нижнекамске. Томичи уходят на перерыв на предпоследнем месте.

    Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев оформил свой четвертый хет-трик в сезоне. Это рекорд ФНЛ.

    Первенство ФНЛ. 26-й тур

    Нефтехимик (Нижнекамск) – Томь (Томск) – 2:0 (2:0)

    Голы: 1:0 – Синяк, 34 (в свои ворота); 2:0 – Уридия, 35.

    Волгарь (Астрахань) – Оренбург – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Сиваков, 44; 0:2 – Ткачук, 79; 1:2 – Белоус, 86; 2:2 – Воробьев, 88.

    Иртыш (Омск) – Динамо (Брянск) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Сычевой, 15.

    Удаления: нет – Вотинов, 43.

    Крылья Советов (Самара) – Енисей (Красноярск) – 4:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Сергеев, 6; 2:0 – Сергеев, 13; 3:0 – Сергеев, 34; 4:0 – Цыпченко, 77.

    Шинник (Ярославль) – СКА-Хабаровск (Хабаровск) – 2:3 (1:2)

    Голы: 1:0 – Маляров, 10; 1:1 – Квеквескири, 19; 1:2 – Базелюк, 32 (с пенальти); 2:2 – Тананеев, 58; 2:3 – Барков, 74.

    Акрон (Тольятти) – Балтика (Калининград) – 0:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Маркович, 43; 0:2 – Юрганов, 87.

    Алания (Владикавказ) – Чертаново (Москва) – 3:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Хосонов, 31; 2:0 – Гурциев, 70; 3:0 – Машуков, 72; 3:1 – Молчанов, 88.

    Текстильщик (Иваново) – Нижний Новгород – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Бачинский, 73.

    Торпедо (Москва) – Велес (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Малания, 77 (с пенальти).

    Удаления: Редькович, 49 (вторая ж.к.); Шоркин, 83 – нет.

    Факел (Воронеж) – Чайка (Песчанокопское) – 1:1 (0:0)

    Голы: 1:0 – Разборов, 69; 1:1 – Савичев, 89 (с пенальти).

    Календарь ФНЛ

    Турнирная таблица ФНЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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