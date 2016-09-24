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  • Чемпионшип. «Астон Вилла» вырвала ничью у «Ньюкасла» и другие результаты

Чемпионшип. «Астон Вилла» вырвала ничью у «Ньюкасла» и другие результаты

24 сентября 2016, 21:29
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В матче девятого тура Чемпионшипа «Ньюкасл» сыграл вничью с «Астон Виллой» – 1:1. Оба гола забили игроки бирмингемцев: Томми Элфик поразил свои ворота, а Аарон Чибола восстановил равновесие в концовке встречи.

В других встречах тура «Брайтон» переиграл «Барнсли», «Дерби» уступил «Блэкберну», «Фулхэм» крупно проиграл «Бристоль Сити», «Лидс» одолел «Ипсвич», «Норвич» взял верх над «Бертоном», «КПР» и «Бирмингем» сыграли вничью, «Рединг» одержал победу над «Хаддерсфилдом», «Ротерхэм» оказался слабее «Кардиффа», «Шеффилд Уэнсдэй» обыграл «Ноттингем», «Вулверхэмптон» был сильнее «Брентфорда».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 9-й тур

Фулхэм – Бристоль – 0:4 (0:1)

Голы: 0:1 – Абрахам, 10; 0:2 – Фримэн, 60; 0:3 – Рейд, 68; 0:4 – Флинт, 83.

Удаления: МакДональд, 80 – нет.

Рединг – Хаддерсфилд – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Биренс, 41.

Удаления: нет – вал ла Парра, 26.

Лидс – Ипсвич – 1:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Вуд, 35.

Шеффилд Уэнсдэй – Ноттингем Форест – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Ленсбери, 35; 1:1 – Ли, 68; 2:1 – Ли, 90.

Ротерхэм – Кардифф – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Браун, 60; 1:1 – Ламберт, 73; 1:2 – Ламберт, 79.

Норвич – Бертон – 3:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Олссон, 29; 1:1 – Окинс, 46; 2:1 – Мерфи, 47; 3:1 – Пинто, 89.

Удаления: нет – Фланаган, 76.

Брайтон – Барнсли – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Маррей, 12; 2:0 – Маррей, 48.

Вулверхэмптон – Брентфорд – 3:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Тейшейра, 47; 2:0 – Тейшейра, 57; 2:1 – Кайкай, 67; 3:1 – Кавалейро, 90.

Дерби Каунти – Блэкберн – 1:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Выдра, 69; 1:1 – Эмнес, 70; 1:2 – Грехэм, 73.

КПР – Бирмингем – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Юткевич, 23; 1:1 – Колкер, 39.

Астон Вилла – Ньюкасл – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Элфик, 29 (в свои ворота); 1:1 – Чибола, 89.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Фулхэм Бристоль Сити Рединг Хаддерсфилд Таун Лидс Ипсвич Таун Шеффилд Уэнсдэй Ноттингем Форест Ньюкасл Кардифф Норвич Сити Астон Вилла Брайтон Барнсли Вулверхэмптон Брентфорд Дерби Каунти Блэкберн Куинз Парк Рейнджерс Бирмингем Сити
Комментарии (1)
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MrVanes-Zenit
1474749044
Тейшейра тащит Не зря такие деньги за него отдали
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