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Чемпионшип. «Норвич» поделил очки с «Ипсвичем», «Ньюкасл» одержал победу над «Бристолем»

21 августа 2016, 15:50

В заключительном матче 4-го тура Чемпионшипа «Норвич» в гостях сыграл вничью с «Ипсвичем» – 1:1.

Из других встреч отметим победы «Ноттингема Форест» над «Уиганом» со счетом 4:3 и «Ньюкасла» над «Бристолем», а также боевую ничью «Фулхэма» и «Кардиффа».

Чемпионат Англии. Чемпионшип. 4-й тур

Ипсвич – Норвич – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Джером, 26; 1:1 – Кнудсен, 45.

Дерби Каунти – Астон Вилла – 0:0

Бирмингем – Вулверхэмптон – 1:3 (1:0)

Голы: 1:0 – Адамс, 24; 1:1 – Мэйсон, 47; 1:2 – Батт, 61; 1:3 – Бедварссон, 89.

Блэкберн – Бертон – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Конвэй, 25; 1:1 – Ирвин, 43; 2:1 – Галлахер, 61; 2:2 – Нэйлор, 88.

Бристоль – Ньюкасл – 0:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Гэйл, 19.

КПР – Престон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Бэкфорд, 21; 0:2 – Оноуха, 52 (в свои ворота).

Ноттингем Форест – Уиган – 4:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Ассомбалонга, 6; 1:1 – Якобс, 11; 2:1 – Бурк, 53; 2:2 – Григг, 65; 3:2 – Бурк, 78; 3:3 – Григг, 86; 4:3 – Лам, 90.

Рединг – Брайтон – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Свифт, 2; 1:1 – ван дер Берг, 8 (в свои ворота); 1:2 – Нокэрт, 46; 2:2 – Макшейн, 59.

Ротерхэм – Брентфорд – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Уорд, 32.

Фулхэм – Кардифф – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Сессеньон, 44; 1:1 – Роллс, 60; 1:2 – Пилкингтон, 65; 2:2 – Макдональд, 86.

Хаддерсфилд – Барнсли – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лоу, 27; 1:1 – Мэйсон, 47; 2:1 – Хогг, 90.

Шеффилд Уэнсдэй – Лидс – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Антонссон, 63; 0:2 – Вуд, 85.

Календарь Чемпионшипа

Турнирная таблица Чемпионшипа

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Чемпионшип Лидс Шеффилд Уэнсдэй Бирмингем Сити Вулверхэмптон Блэкберн Бертон Альбион Куинз Парк Рейнджерс Престон Ноттингем Форест Уиган Атлетик Рединг Брайтон Ротерхэм Брентфорд Фулхэм Кардифф Хаддерсфилд Таун Барнсли Дерби Каунти Астон Вилла Ипсвич Таун
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