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    Расписание матчей 16-02-2008

    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 25 тур
    16 февраля, суббота
    00:00
    Ланс
    0:0
    Ницца
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    19:10
    Ле Ман
    1:0
    Лион
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Лилль
    3:1
    Ренн
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Сент-Этьен
    4:0
    Нанси
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Сошо
    1:1
    Кан
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Лорьян
    1:0
    Страсбур
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Метц
    2:1
    Валансьен
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Осер
    1:0
    Тулуза
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2007/2008), 20 тур
    16 февраля, суббота
    17:30
    Дуйсбург
    2:3
    Штутгарт
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    17:30
    Карлсруэ
    2:2
    Байер
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    17:30
    Вердер
    2:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    17:30
    Энерги
    0:2
    Боруссия
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    17:30
    Герта
    1:0
    Арминия
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    17:30
    Ганза
    1:0
    Айнтрахт
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 23 тур
    16 февраля, суббота
    18:00
    Интер
    2:0
    Ливорно
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    20:00
    Парма
    0:0
    Милан
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:30
    Ювентус
    1:0
    Рома
    Матч завершен
    Испания. Примера (2007/2008), 24 тур
    16 февраля, суббота
    22:00
    Бетис
    2:1
    Реал
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    22:00
    Эспаньол
    2:4
    Севилья
    Матч завершен
    16 февраля, суббота
    23:55
    Сарагоса
    1:2
    Барселона
    Матч завершен
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