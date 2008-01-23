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    Расписание матчей 23-01-2008

    декабрь 2007
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    Предыдущий день Следующий день
    Франция. Лига 1 (2007/2008), 22 тур
    23 января, среда
    00:00
    ПСЖ
    3:0
    Метц
    Матч завершен
    23 января, среда
    20:30
    Валансьен
    1:2
    Ланс
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Кан
    0:0
    Осер
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Лилль
    3:1
    Ле Ман
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Лион
    2:0
    Лорьян
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Монако
    1:0
    Сошо
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Ренн
    1:1
    Ницца
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    Страсбур
    2:0
    Тулуза
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:45
    Нанси
    1:1
    Марсель
    Матч завершен
    Кубок Африканских Наций 2008, 1 тур, группа D
    23 января, среда
    20:00
    Тунис
    2:2
    Сенегал
    Матч завершен
    23 января, среда
    22:30
    ЮАР
    1:1
    Ангола
    Матч завершен
    Кубок Первого Канала 2008, 1 тур, группа A
    23 января, среда
    21:00
    Бейтар
    0:3
    Шахтер
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2007/2008), 12 тур
    23 января, среда
    22:30
    Аталанта
    2:1
    Милан
    Матч завершен
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