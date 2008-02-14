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    Расписание матчей 14-02-2008

    январь 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    февраль 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 1 2
    март 2008
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 25 26 27 28 29 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6
    Предыдущий день Следующий день
    Кубок УЕФА (2007/2008), 1/16 финала, первый матч
    14 февраля, четверг
    21:00
    Абердин
    2:2
    Бавария
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    22:30
    Цюрих
    1:3
    Гамбург
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    22:45
    Русенборг
    0:1
    Фиорентина
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Славия
    1:2
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:00
    Болтон
    1:0
    Атлетико
    Матч завершен
    14 февраля, четверг
    23:45
    Бенфика
    1:0
    Нюрнберг
    Матч завершен
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